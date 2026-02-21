В одно из красивейших мест мира ищут волонтеров: что нужно делать

Национальный парк Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии справедливо считается настоящим природным шедевром, где гранитные вершины возвышаются над небесно-голубыми озерами. Это место возглавляет рейтинги самых желанных локаций для туристов со всего мира благодаря своим заснеженным пейзажам и реликтовым лесам.

Видео дня

Недавно появилась уникальная возможность не только увидеть эту красоту собственными глазами абсолютно бесплатно, но и внести свой вклад в ее сохранение. Проект компании Las Torres Patagonia "10 волонтеров на 10 дней" предлагает волонтерам проживание в самом сердце заповедника в обмен на помощь в реставрации туристических маршрутов .

Это идеальный вариант для тех, кто хочет содержательного отдыха вдали от городской суеты и готов к физическому труду на благо экологии. Такой опыт позволяет глубже узнать дикую природу, работая бок о бок с единомышленниками из разных стран.

Миссия "10 волонтеров на 10 дней"

Туристическая инициатива Las Torres Patagonia объявила о запуске третьего сезона своей популярной программы, которая предоставляет десяти счастливчикам право на бесплатное путешествие. В партнерстве с авиаперевозчиком SKY Airlines компания ищет активных людей, готовых посвятить свое время восстановлению экотроп, ведущих к легендарной смотровой площадке Base Torres. Проект охватывает не только туристические пути, но и логистические маршруты, по которым передвигаются лошади.

Победители получат полный пакет услуг: авиабилеты в обе стороны, трансфер в отель Las Torres и проживание в течение пяти ночей непосредственно в эпицентре заповедника.

Программа разделена на два этапа, которые состоятся в конце марта и в начале апреля 2026 года. Это шанс окунуться в "регенеративный туризм", где главной целью является не потребление, а восстановление природных ресурсов.

Требования к кандидатам и условия участия

Чтобы стать частью команды, претенденты должны соответствовать определенным критериям. Прежде всего это возраст от 21 года и готовность к активной работе на свежем воздухе. В этом году к участию приглашаются граждане Чили, Великобритании, США, Канады и Бразилии. Организаторы отмечают важность мотивации: участники должны продемонстрировать искреннюю любовь к природе и желание помочь.

Процесс отбора является максимально современным и творческим:

Необходимо записать и опубликовать видео в Instagram Stories;

Использовать специальную функцию "Ваша очередь" на странице организаторов;

Отметить официальные аккаунты @lastorres.patagonia и @skyairline;

Иметь открытый профиль для возможности просмотра заявки.

Что именно придется делать

Волонтерская работа в Патагонии – это не просто прогулки, а реальная инженерная работа с использованием специальных техник. В прошлом году команда реставраторов выполнила значительный объем задач: они расширяли участки имеющихся троп, обрезали лишнюю растительность и строили новые отрезки маршрутов. Особое внимание уделялось методам предотвращения эрозии почвы, чтобы дожди и таяние снега не разрушали ландшафт.

В 2026 году перед новой группой стоят еще более амбициозные планы: работа над 1,5 км пешеходных зон и почти 2 км логистических путей. Это тяжелый, но вдохновенный труд, который позволяет увидеть скрытую сторону национального парка, недоступную обычным туристам. Генеральный директор проекта подчеркивает, что такой формат помогает людям почувствовать глубокую связь с землей и изменить свое отношение к экологии, пишет Time Out.

Конкурс на участие в программе обычно достаточно высок – в прошлый раз на десять мест претендовало около тысячи человек.

Вся подробная информация об условиях проживания и технических нюансах работы размещена на официальном портале Las Torres Patagonia. Если вы готовы променять офисное кресло на лопату и виды гранитных скал, этот шанс именно для вас.

OBOZ.UA писал об испанской деревне, которую продают за 150 тысяч евро.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.