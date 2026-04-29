В каких аэропортах мира самая лучшая еда: свежий рейтинг

Аэропорт давно перестал быть лишь местом ожидания перед рейсом, а в некоторых случаях превратился еще и в полноценное гастрономическое пространство. Именно это подтверждает новый рейтинг Skytrax, который оценил аэропорты по выбору заведений, типам кухни, качеству еды и соотношению цены и уровня сервиса.

В список попали как азиатские хабы, так и несколько крупных европейских аэропортов, где перед вылетом можно действительно вкусно поесть. Среди них – Рим, Мюнхен, Лондон и Стамбул. Детали информирует Euronews.

Кто возглавил рейтинг

Первое место в этом году занял аэропорт Чанги в Сингапуре, который уже не впервые оказывается среди лучших в мире не только по общему уровню, но и по гастрономической составляющей.

За ним в топе также оказались Сеул Инчхон, Токио Ханэда, Нью-Читосэ, а замыкает десятку Хьюстон Джордж Буш. В европейской части рейтинга выше всех поднялся римский Фьюмичино.

Рим Фьюмичино – пятое место

Самый загруженный аэропорт Италии занял пятую строчку. Одной из главных причин стало сильное локальное гастрономическое предложение.

Пассажиры могут успеть напоследок попробовать итальянскую кухню в таких заведениях, как римская пиццерия 180 Grammi, неаполитанское заведение Rossopomodoro или известная флорентийская сэндвичная All'Antico Vinaio.

Кроме этого, в аэропорту есть и другие кухни мира. А завершить путешествие можно бокалом в винном баре.

Мюнхен – шестое место

Мюнхенский аэропорт оказался на шестой позиции. Здесь работает около 60 ресторанов, кафе и бистро, поэтому выбор для пассажиров действительно широкий.

Аэропорт делает акцент на баварской кухне и пивной культуре. Среди знаковых мест – пекарня Backstube Wünsche, пивное заведение Airbräu и Subralott, который специализируется на здоровой региональной еде.

Лондон Хитроу – восьмое место

Самый загруженный аэропорт Европы занял восьмое место. В четырех действующих терминалах Хитроу действительно имеет очень разный выбор – от массовых сетей до более премиальных форматов.

Здесь можно найти знакомые британские сети вроде Leon, Pret и Wagamama, но есть и варианты более высокого уровня – Fortnum & Mason Bar, Le Café Louis Vuitton и Plane Food Market от Гордона Рамзи.

Для тех, кто хочет более традиционного британского опыта, доступны также два заведения Wetherspoons и паб London's Pride By Fullers, пиво для которого варят неподалеку от самого аэропорта.

Стамбул – девятое место

Стамбульский аэропорт, который ранее уже побеждал в этой категории Skytrax, на этот раз занял девятую строчку.

В терминале представлено около 65 различных гастрономических концепций. Среди них – Saltbae Burger, Simit Sarayı, специализирующаяся на симитах, а также Pidem, где можно попробовать пиде. Что касается напитков, то среди заметных вариантов называют Bottega Prosecco Bar и Brewmark Pub.

