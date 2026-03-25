В Италии спрятан волшебный город для весеннего отпуска: о нем знают мало туристов

Италия традиционно ассоциируется с переполненными улицами Рима или Венеции, однако опытные путешественники все чаще выбирают уютную альтернативу на острове Сардиния. Город Кальяри – это настоящая находка для тех, кто стремится насладиться итальянским стилем жизни без очередей к достопримечательностям.

В апреле температура здесь держится на комфортной отметке около 18°C, что идеально подходит для долгих прогулок по побережью. Это самый большой город острова, который, несмотря на свой статус столицы, сумел сохранить дикую привлекательность и искреннее гостеприимство.

Посетители отмечают, что даже в разгар сезона на площадях и в кафе собираются преимущественно локальные жители, создавая атмосферу настоящей, "непричесанной" Италии, пишет Daily Express.

Для поклонников истории обязательным пунктом является старый район Кастелло, возвышающийся над современными кварталами. Здесь до сих пор стоят башни XIII века, которые когда-то охраняли средневековые городские стены от захватчиков. Узкие улочки этого района ведут к Palazzo di Città – бывшей ратуше, которая сейчас превращена в современный музей фотографии, кино и графического искусства.

Кальяри может похвастаться одним из лучших городских пляжей во всем Средиземноморье — легендарным Поэтто. Его длина составляет более восьми километров, что позволяет найти спокойное место для отдыха под теплым весенним солнцем даже в выходные дни. Кристально чистая вода и живописные виды делают это побережье идеальным местом для утренних пробежек или вечерних коктейлей у самой воды.

Чтобы по-настоящему почувствовать вкус острова, стоит посетить Mercato Civico di San Benedetto — один из крупнейших крытых рынков в Европе. Более 200 лотков предлагают свежайшую рыбу, местные сыры, вина и сезонные фрукты, которыми славится Сардиния. Туристы описывают атмосферу рынка как чрезвычайно оживленную и аутентичную, что позволяет полностью погрузиться в цвета и ароматы местных традиций.

Кальяри является чрезвычайно доступным направлением для весеннего путешествия, особенно благодаря прямым перелетам бюджетными авиалиниями. Например, из Лондона полет длится чуть менее трех часов, а цены на билеты в апреле могут стартовать от £30 (1800 грн). Это делает город идеальным выбором для спонтанного весеннего уикенда, где качественный отдых не требует огромных затрат.

