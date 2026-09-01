Посреди озера в Канаде появился таинственный остров: ученые озадачены

В Канаде посреди одного из крупнейших водохранилищ мира заметили загадочный плавучий "остров", покрытый деревьями и другой растительностью. Необычный объект дрейфовал по водам озера Уиллистон в Британской Колумбии и привлек внимание местных жителей и представителей энергетической компании.

Видео дня

Сначала к появлению видео отнеслись с недоверием, в частности из-за распространения контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Однако спутниковые снимки подтвердили, что странный зеленый участок действительно существовал и перемещался по водоему, пишет ScienceAlert.

О необычной находке рассказал местный житель Британской Колумбии и владелец лодки Роки Эйвери. Он опубликовал в социальных сетях видео, на котором видна большая плавучая масса, покрытая зелеными деревьями.

Впрочем, этот объект трудно назвать настоящим островом. По словам специалистов, он скорее напоминает огромный природный плот, на котором сформировался слой почвы и выросли деревья и другие растения.

Водохранилище Уиллистон находится под управлением компании BC Hydro, которая использует его для производства электроэнергии. Представители компании сначала отнеслись к сообщениям скептически, ведь подобных случаев ранее не фиксировали, а современный интернет переполнен реалистичными видео, созданными искусственным интеллектом.

Впрочем, существование загадочного объекта удалось независимо подтвердить с помощью спутниковых данных. На снимке Sentinel-2 Европейского космического агентства от 21 июля 2026 года действительно виден небольшой зеленый участок посреди водохранилища примерно в 100 километрах от дамбы Беннетта.

Ученые предполагают, что "остров" откололся от берега

Происхождение плавучего участка до сих пор остается неизвестным, однако у специалистов уже есть одна из возможных версий. В начале 2026 года водохранилище Уиллистон впервые за последние 14 лет достигло максимального уровня наполнения, что могло существенно повлиять на береговую линию.

Представитель BC Hydro Боб Гаммер предположил, что естественный "остров" мог формироваться у берега в течение нескольких лет. Повышение уровня воды могло оторвать большой слой растительности, почвы и корней от суши, после чего эта масса начала свободно дрейфовать по водоему.

В конце августа Роки Эйвери сообщил, что плавучий остров снова удалось найти – на этот раз вблизи реки Оспика, впадающей в озеро Уиллистон. Он вместе с друзьями планирует продолжить исследование странного образования и, в частности, снять его подводную часть.

Пока что загадочный плавучий объект не представляет опасности для дамбы, однако может создавать проблемы для лодочников и рыбаков из-за отсутствия каких-либо обозначений. Поскольку озеро Уиллистон является седьмым по величине водохранилищем в мире, вполне возможно, что необычный "остров" и в дальнейшем будет дрейфовать по его огромной акватории, время от времени исчезая из поля зрения.

OBOZ.UA сообщал, что в Венгрии начало исчезать третье по величине озеро.

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