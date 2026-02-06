В апреле становится мини-Италией: туристам посоветовали недооцененный греческий остров

Всего в нескольких часах от переполненных туристами улиц Миконоса и Санторини, где туристы выстраиваются в очереди в рестораны, притаился остров, который кажется совсем другим миром. Здесь любители путешествий могут насладиться как интересными прогулками, так и расслабленным пляжным отдыхом.

Как пишет Express, уже в апреле этот остров архипелага Додеканес прогревается до приятных 20°C, становясь идеальным местом для спокойного весеннего отдыха. И хотя путь сюда длиннее (остров расположен ближе к Турции, чем к материковой Греции), это путешествие вознаградит вас десятикратно. Называется этот райский уголок Лерос.

Опытные туристы часто сравнивают Лерос с Италией, а не с Грецией, и беглый взгляд на страницы истории объясняет причину этого. Остров был оккупирован Италией между Первой и Второй мировыми войнами (с 1912 по 1943 годы) во время правления Муссолини из-за его стратегического расположения. Итальянцы превратили Лерос в свою главную военно-морскую базу и возвели здесь новый город – Лакки. Он считается одним из самых необычных в Греции. Его улицы напоминают смесь декораций к итальянскому кино и средиземноморской версии архитектуры Баухауз. Вместо типичных узких греческих переулков здесь вас ждут широкие бульвары, площади и здания в стиле ар-деко.

Итальянское влияние сказалось не только на архитектуре, но и на местной кухне. В меню гармонично сочетаются паста и морепродукты: лингвини с морским ежом, паста с креветками или равиоли с морским окунем. В одном из самых расслабленных уголков острова, Пантели, можно попробовать местные блюда, сидя босиком на песке в одной из многочисленных таверн у самой воды. В этой традиционной рыбацкой деревне приятно наслаждаться медленным темпом жизни.

Еще одним очаровательным местом является Агия Марина с пляжем, который называют одним из самых живописных на греческих островах. После оползня несколько лет назад путь к нему был разрушен, поэтому теперь лучший способ добраться туда – арендовать лодку из соседнего Диос Лискария.

Вполне ожидаемо, что на этом малоизвестном острове нет международного аэропорта. Дорога сюда займет больше времени, но отсутствие толпы стоит потраченных на это часов. Вы можете добраться сюда паромом с больших соседних островов Родос или Кос. Также четыре раза в неделю курсирует паром из Афин, путь на котором длится около восьми часов.

