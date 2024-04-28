Украинский Хогвартс: раскрываем тайны Черновицкого университета

Мы не подозреваем, к каким достопримечательностям сразу направляются туристы в других городах Украины. Но точно знаем, куда они спешат, приехав в Черновцы. Конечно, к знаменитому вузу. Сегодня рассказываем о нем.

Предыстория

Во второй половине XIX века в Австро-Венгрии проходил настоящий образовательный бум. В империи активно возводили высшие школы. Но, чтобы в регионе появилось свое заведение, оно должно было победить в конкурсном отборе.

Так в 1860-1870-е за звание университетского города сражались Прага, Брно и Триест. Но победу одержали Черновцы. На самом деле никакой магии здесь нет. Выш соорудили благодаря буковинскому митрополиту Евгению Гакману.

В молодые годы священнику удалось поступить в Венское высшее учебное заведение. И не просто закончить его, а стать одним из самых лучших студентов. В это время его заметил император Франц I и предложил преподавать румынский язык наследнику австрийской империи Фердинанду.

За период обучения ученик и учитель сблизились и стали настоящими друзьями. Поэтому, когда встал вопрос, где возводить вуз, монарх поддержал бывшего наставника.

Кстати, на решение императора Фердинанда повлияло еще несколько факторов. Оказалось, что построить учебное заведение в Черновцах гораздо дешевле, чем в любом другом городе. Ведь к тому времени строили только теологический факультет. Речь идет о резиденции митрополитов Буковины и Далмации.

Важную роль сыграл и языковой вопрос. На сейме 1872-го Константин Томащук предложил вести обучение на немецком и заметил, что получать образование смогут студенты всех национальностей. Кстати, именно он стал первым ректором.

Выступление известного ученого и общественного деятеля принесло свои плоды. Поэтому уже 4 октября 1875 состоялось торжественное открытие, но официально работы завершились в 1882-м. Торопились не просто так. Именно в этот день праздновали 100-летие присоединения Буковины к Австро-Венгрии.

Конечно, в тот момент масштабы ансамбля уступали современным. Сначала здесь функционировали всего три факультета: юридический, философский и теологический. А в 1955-м — одиннадцать. Увеличилось и количество кафедр.

За время существования университет несколько раз менял название. Впервые его нарекли в честь основателя Франца Иосифа, второй раз — короля Фердинанда. После прихода коммунистов заведение стало просто государственным, а с 1989 года ему присвоили имя Юрия Федьковича.

Кто работал над комплексом

Разрабатывать план постройки доверили чешскому архитектору Йозефу Главке. Интересно, что за свою жизнь он спроектировал более 150 зданий в разных городах Европы. Но только это внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На тот момент строительство стоило безумных вложений. Собирали, как говорится: "из мира по нитке". В комплекс больше всего инвестировал Буковинский православный фонд. К финансированию присоединились австрийское правительство и другие религиозные конфессии Черновцов. Бюджет составил более 1,75 миллионов гульденов. Но расходы того стоили. На свет появился настоящий красавец, который до сих пор не перестает поражать своим видом.

Главный архитектор пригласил к себе в команду известных художников. Над интерьерами работали Эпаминандос Бучевский, Евгений Максимович и другие. Кстати, чтобы возвести высшее учебное заведение построили два кирпичных и один черепичный заводы. Йозеф Главка сожалел, что принял такое решение. Ведь на строительную площадку часто поставляли некачественные материалы, которые приходилось возвращать.

Сразу работали и над проектом дендропарка. На территории высадили множество декоративных деревьев, кустарников и цветов.

Архитектура

Терракотовый комплекс часто сравнивают с Хогвартсом. И действительно, схожие черты есть. Внутри такие же величественные коридоры, аудитории и кафедры. Стены украшают полотна выдающихся художников, а с потолка свисают помпезные люстры. Внешне он значительно отличается от замка из волшебного мира. Но если посмотреть под другим углом, картинка меняется. Здесь также есть стройные башни, а вместо острых крыш и шпилей округлые с православными крестами.

Во время строительства совсем не использовали цемент. Фундамент и колонны состоят из песчаника. Чтобы крепко скрепить материалы между собой, делали специальный раствор. Для этого тушили известь, а затем смешивали ее с яичным белком, молоком и песком. Интересно, что никакую тару не применяли. Вместо нее перед центральным корпусом вырыли две глубокие ямы, там и смешивали кирпичную смесь.

Кстати, к укладке черепицы тоже подошли с оригинальностью. Для покрытия принимали только разноцветные образцы. После завершения работ вырисовался орнамент буковинских ковров.

Современность

Ныне Черновицкий национальный университет известен далеко за пределами Украины. 2011 Всемирная организация ЮНЕСКО взяла его под свое крыло.

Это один из немногих вузов нашей страны, где проводят экскурсии. Правда, с началом полномасштабной войны попасть в его стены стало сложнее. Сейчас на территории заведения можно находиться только в сопровождении гида. Но есть и хорошая новость. Записываться можно не только заранее, но и прямо на месте.

Лекции проводят ежечасно с 10:00 до 16:00. Во время прогулки посетителям показывают основные постройки: Храм Трех Святителей, Мурованый, Голубой и Красный залы Резиденции, а также двор-курдонер.

Высшее учебное заведение ждет в гости каждого туриста. Поэтому по случаю обязательно посетите его.

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