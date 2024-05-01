'Украинская Голландия': топ парков, где можно полюбоваться цветением цветов

Наконец-то уже все расцвело и можно часами ходить вдоль переулков и улочек, наслаждаясь хорошей природой и не менее прекрасной погодой. Тюльпаны, нарциссы, крокусы... Что еще нужно, чтобы почувствовать атмосферу весны? А где в нашей стране расположены самые большие цветочные поля – читайте дальше.

Мамаевцы, Черновицкая область

Цветочный луг появился здесь еще в 2005 году по инициативе Александра Старийчука. Бизнесмен 8 лет проработал в Нидерландах и подсмотрел там идею, которую реализовал на родине.

Первоначально площадь поля достигала 1 гектара, и на нем прижилось 70 сортов голландских тюльпанов. Впоследствии оно расширилось втрое. Увеличилось и количество видов цветов. В настоящее время их более 170. Кстати, 80% из них больше не растет нигде в стране.

Растения высаживают специальным образом, чтобы получались узоры. В конце апреля-начале мая начинается цветение. Для удобства на территории есть фотозоны, детские площадки, сувенирные магазины, качели и киоски с едой и напитками. А еще здесь можно приобрести луковицы и посадить кусочек Голландии у себя дома.

Дендропарк в Кропивницком

Поговаривают, что основатели этого парка – молодая влюбленная пара – гуляли здесь в канун дня рождения девушки. Парню пришла в голову гениальная идея: подарить любимой море цветов! Он привез их прямо из Нидерландов. Живые и разноцветные, они воплощали весь спектр его чувств: желтые – радость, розовые – нежность, красные – страсть, белые – уважение, а фиолетовые – благодарность.

Пара решила развивать концепцию вместе, и в итоге вышел парк тюльпанов. С этого времени это любимый район местных жителей и гостей Кропивницкого. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть всей семьей, обрести вдохновение и просто сделать паузу и полюбоваться дарами природы.

Невицкое, Закарпатская область

Эта локация – настоящий плод коллективного труда. Одной женщине пришла идея создать "цветущую визитку" на месте заброшенного кустарника. Ее поддержали односельчане, нашли грантовую программу и заполнили заявку на участие в национальном аграрном конкурсе "Невероятные села Украины". Соревновались не за деньги, а за 10 тысяч луковиц разных сортов от посольства Нидерландов.

Невицкое заняло третью ступень и достигло своей цели. Поселению подарили тюльпаны, которые вскоре высадили под присмотром специалистов по проверке качества почвы. К проекту привлекли всех желающих сельских жителей, в том числе и пенсионеров, таким образом получивших работу.

Местные создали аллею и установили деревянную ветряную мельницу. А также лавочки и стенды. Теперь эти клумбы являются любимой фотозоной многих туристов.

Певческое поле, Киев

Парк – место зеленого отдыха для жителей и гостей столицы. 30 гектаров открытого пространства со сценой в центре сделали его идеальной локацией для концертов и фестивалей.

А еще здесь панорамные склоны, засаженные сотнями видов деревьев, кустарников и других растений, и смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на Днепр и левый берег.

Ежегодно весной здесь проходят традиционные выставки. В этот период расцветают 500 тысяч цветов разных сортов. Среди них ирисы, крокусы, нарциссы и другие. Во время демонстрации работают фотозоны и фудкорты.

Не упустите возможность увидеть эту красоту своими глазами. Выбирайте город, собирайте близких и отправляйтесь в небольшое путешествие.

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