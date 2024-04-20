Неизведанное Полесье: топ локаций, которые стоит посетить

Наверное, только одним иностранцам известно, чем славится этот живописный регион Украины. До полномасштабного вторжения поляки, словаки, чехи и немцы частенько путешествовали по северным территориям нашего государства. А вот украинцы, к сожалению, практически не знают об этих богатствах. Чего только стоят песчаные дюны среди заболоченных участков или затопленный лес, напоминающий джунгли Амазонки. Пришло время исправлять эту досадную ошибку.

Куда отправиться весной — сейчас расскажем.

Полесский природный заповедник (Житомирщина)

Знакомство с регионом советуем начать с неприкосновенного уголка, сформировавшегося в последний ледниковый период. Это очаг дикой флоры и фауны. Из-за большого количества болот людям не удалось здесь похозяйничать. И это не может не радовать.

Природная достопримечательность расположена в Олевском и Овручском районах Житомирской области. Она омывается тремя реками: Перги, Уборти и Болотницы. Такое большое количество водоемов сохранило самобытность окружающей среды. Здесь проживает множество редких млекопитающих и птиц. Среди них можно увидеть тетеревов и глухарей.

Уникальных растений здесь тоже хватает. К примеру, нехарактерные для нашей страны виды папоротников: страусовое перо, многоножка, асплений. В озерах заповедника произрастают зеленые, бриллиантовые и стрептофитовые водоросли.

А еще на его территории находится интересный музей – "Древлянская деревня". Центральная усадьба и другие архитектурные объекты расположены в поселке Селезовка. Здесь можно увидеть древнюю водяную мельницу, жертвенные камни, языческое святилище и т.д. Кстати, здесь можно остановиться на несколько дней и пожить в срубном доме с печью-каменкой.

Антоновка (Ровенская область)

Здесь начинает свой путь знаменитый "полесский трамвай", который местные ласково прозвали "кукушкой". Свое название транспорт получил из-за характерного гудка. Поезд курсирует через забытые богом места уже более 115 лет. Для жителей близлежащих поселков он является единственным связующим звеном "с миром".

Сегодня "поездок" (еще одно прозвище тепловоза) выполняет роль междугородных автобусов или маршруток, а также катает туристов по живописным локациям. Но на самом деле путь прокладывали не для людей. Да и Антоновку сначала строили не как поселение. Она основывалась как стратегический объект, через который доставляли уголь, древесину, деготь, картофельный спирт и т.д.

Доподлинно неизвестно, кто занимался возведением города и железнодорожного полотна. По одной версии дорогу открыли в 1895 году, когда Волынь и Полесье входили в состав Российской империи. По другой – работы начались в период Первой мировой войны.

Станция уникальна и неповторима. Она является самой длинной узкоколейкой по всей Европе. Ее линия шириной 750 миллиметров, стандартная – 1520. Но это еще не все. "Кукушка" — самый медленный поезд. Через час он преодолевает всего 40 километров. Зато можно хорошо рассмотреть виды и вдоволь налюбоваться пейзажами. По пути туристов ждут множество озер, смешанных лесов и других интересных достопримечательностей.

Остер (Черниговщина)

Недалеко от неприметного городка раскинул свои одеяния региональный ландшафтный парк "Межречинский". Если планируете путешествие по Полесью весной, уже сейчас записывайтесь на экскурсию. В этот период начинается сезон и мест может не хватить. Бронирование расписано на два месяца вперед.

Это еще одна уникальная зона, где встречаются нехарактерные для Украины места. Здесь можно увидеть песчаную боровую террасную равнину, острова с косами, гидрологические заказники местного значения и т.д. Кстати, именно здесь, в пойме Десны, останавливаются перелетные птицы. А также приплывают рыбы на нерест.

Территорию парка заселяют животные, занесенные в Красную книгу. Есть и редкие виды растений. Среди них можно выделить болотную орхидею, иву мирзинолистую и папоротник обыкновенный. Кроме образцов флоры и фауны, здесь находятся и архитектурные достопримечательности.

Обязательно посетите интерактивный музей лесного обихода Полесья. Здесь даже проводят детские лекции. Гостей ждут мастер-классы по выживанию в диких условиях, а также тематические туры, во время которых можно понаблюдать за жизнью птиц или цветением зелени. Можно записаться в поход, на речные сплавы или даже заняться волонтерской деятельностью.

Если будет время, заезжайте в село Моровск. Здесь сохранилась деревянная церковь, которую построили без единого гвоздя. Кстати, в соседних населенных пунктах также расположены редкие архитектурные объекты.

Путешествуйте и популяризируйте украинское. Наши просторы уникальны, неприкосновенны и, безусловно, достойны вашего внимания.

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