Уикенд в столице моды и красоты: что посетить в Милане осенью 2024 года

"Рай для шопоголиков" – так часто называют итальянский городок. Изысканные витрины, стильные бутики и, конечно же, известные бренды. Но не только эти вещи привлекают туристов! Сегодня рассказываем, какие аттракции обязательно нужно увидеть во время путешествия.

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Церковь Сан-Маурицио

Святыню возвели в XVI веке. Долгое время она служила частью монастыря бенедиктинок. Внутри находится расписанный цикл фресок периода 1500–1600 годов. Некоторые из них создал художник Бернардино Луини.

Также путешественники смогут осмотреть зал монахинь. А именно стены, на которых изображены святые Екатерина и Агата, свадьбу у Кани Галилейской и другие церковные образы. А еще здесь хранится орган, изготовленный еще в 1554-м.

Санта Мария делле Грацие

Храм строили с 1466-го по 1492-й. Автором проекта стал архитектор Джуинфорте Солари. Самая популярная достопримечательность – фреска Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Она располагается в трапезном доме монахов.

Но учтите, чтобы попасть внутрь, нужно бронировать билет заранее.

Замок Сфорца

Один из главных символов города. Его соорудил герцог Франческо Сфорца в XV веке. Когда-то дворец считали военной цитаделью Европы. В настоящее время здесь размещается комплекс музеев: праистории, античного и прикладного искусств, музыкальных инструментов, мебели и другие. А еще здесь действуют книжный магазин и библиотеки.

Также туристы смогут осмотреть последнее произведение Микеланджело Буонарроти – скульптуру "Миланская Пьета". Ее выставили в зале старинного испанского госпиталя Ospedale Spagnolo.

Национальная пенакотека Брера

Картинная галерея с работами выдающихся европейских художников. Здесь находятся полотна Рафаэля Санти, Пьетро да Кортона, Джованни Беллини, Веронезе, Джамбаттисты Питтон и других художников. Выставочный зал находится на втором этаже в помещении престижной Академии искусств.

Здание было основано в конце XVIII века. В 1809 году оно было открыто для посещения.

Сейчас здесь хранятся фрески 1300-1400 годов из часовни Мокироло и росписи Гауденцио Феррари и Бернардино Луини, ученика Леонардо да Винчи.

Миланский собор

Один из самых величественных и известных готических храмов в мире. Его строительство длилось около шести веков — с XIV до XIX. Святыня поражает масштабностью: более 135 шпилей и почти 3400 статуй украшают фасад. Главная особенность атракции – детализированная архитектура и роскошный интерьер.

Здесь путешественники смогут осмотреть огромные витражи, на которых изображены сцены из Библии. Кстати, в усыпальнице лежит кардинал и святой католической церкви Карло Борромео. Его похоронили в хрустальном гробу.

Музей Польди-Пеццоли

Располагается в старинном дворце, ранее служившем резиденцией Джана Джакомо Польди Пеццоли — человека со страстью к искусству и коллекционированию.

Во время Второй мировой войны здание получило серьезные повреждения. Однако основную часть коллекции удалось спасти. Каждый зал посвящен отдельной тематике или периоду. Здесь хранятся картины итальянской и европейской живописи. В частности, Мадонна с младенцем Лоренцо Лотто и Голгофа Альвизе Виварини. Также здесь есть уникальные экспонаты: мебель эпохи Возрождения, античная керамика, доспехи, ковры и оружие.

Базилика святого Амвросия

Одна из самых древних церквей в Милане. Ее построили в 379–386 годах. Со временем святыню реконструировали и украсили мозаиками апсида. А уже в XII веке ее перестроили на новый лад – в романском стиле.

Здесь путешественники смогут осмотреть две башни. Их использовали, чтобы созвать людей на мессу. Внутри находится мозаика Христа Пантократора – то есть всемогущего.

Парк Семпионе

Аттракцию возвели на месте бывшего дворца. Когда-то здесь проводили конную гонку и празднования. Во времена Наполеона приступили к озеленению города. Тогда и появилась идея создания природной аттракции.

На его территории находятся общественный аквариум Civic Aquarium of Milan, Дворец искусств и панорамная башня Branca tower, спроектированная в 1933 году. Кстати, сверху можно увидеть Альпы.

Погрузитесь в культуру, историю и красоту Италии! Путешествуйте по удивительному Милану!

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