Известные курорты Испании и Италии: сравниваем цены, услуги, пляжи.

"Ола" или "Чао"? Какую страну выбрать для летнего отдыха – рассказываем ниже.

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Курорты Испании

Бенидорм

Располагается на побережье Коста-Бланка. Если путешествуете с компанией друзей – направляйтесь сюда. Из-за обилия клубов, баров и казино город неофициально называют "Лас-Вегасом". А еще здесь работают дайвинг-центры, где проводят учения по глубоководному погружению.

Набережная Поньенте понравится ценителям серфинга. Раньше здесь находился поселок рыбаков, сегодня высятся небоскребы и новостройки.

Размещение в отелях стартует от €35 за ночь. Прибрежная зона с идеальными песчаными берегами простирается на 5 км.

Майорка

Один из самых лучших курортов страны. Здесь часто можно встретить поклонников экстремальных видов водных развлечений. На острове специалисты учат, как правильно вставать на доску и покорять волны. Чтобы провести время интересно, рекомендуем заняться скалолазанием или погрузиться на морские глубины и полюбоваться коралловыми рифами.

Номер в апартаментах за одну ночь обойдется в €150 и больше. Чем дальше от прибрежного района, тем ниже цены.

Тенерифе

Самый популярный архипелаг Канар. Если вы любите развлечения, отправляйтесь в Плайя-де-Лас-Америкас. На территории молодежного курорта размещается большое количество баров и ночных клубов.

Для туристов, желающих уединиться, рекомендуем отправиться в Лос-Кристианос. В небольшой рыбацкой деревне, на берегу бескрайнего океана, работают уютные отели. Особый колорит поселению добавляют малоэтажки. Они размещаются в историческом центре города.

Чтобы послушать, как раздается скрипка, езжайте в Пуэрто-де-ла-Крус. Путешественники часто приезжают сюда, чтобы посетить дрессированных косаток и пингвинов. Увидеть это чудо можно в Лоро-парке.

Сезон в Тенерифе длится круглый год. За улучшенный двухместный номер придется заплатить €125.

Курорты Италии

Адриатическая Ривьера

Побережье отлично подойдет для молодежи. Местность лидирует по количеству путешественников ежегодно. Лето здесь сухое и жаркое. Температура воды колеблется от 21 до 26°C.

Обязательно посетите океанариум Oltremare и аквапарк Aquafan. Если путешествуете с детьми, отправляйтесь в парк развлечений Fiabilandia. Он находится в столице провинции Римини.

Венецианское побережье

Идеальное место для семейного отдыха. Здесь можно хорошенько оздоровиться. Для этого следует посетить термальные процедуры на курортах Линьяно-Саббьядоро и Лидо-ди-Езоло. Кстати, здесь пляжи безопасны и чисты.

Абруццо

Настоящая мечта для экотуристов. Находится менее чем за пару часов езды от Рима. Самый зеленый регион страны, где преобладают национальные заповедники и парки.

Если хотите соединить путешествие не только с отдыхом у воды, но и с походами в горы, отправляйтесь в Абруццо. Чтобы узнать больше об истории столицы провинции Пескара, посетите католический собор Сан-Сеттео и базилику Богоматери Семи Скорбей.

Лампедуза

Райский уголок на одном из островов Средиземного моря. Привлекает туристов голубыми побережьями и белым песком.

Пейзажи здесь невероятны, поскольку вокруг видны величественные скалы, обрывы и живописные лагуны. Идеальное место для любителей дайвинга.

Если убегаете от шума города, направляйтесь в Катанию. Порт располагается у подножия активного вулкана Этна и омывается Ионическим морем. Обязательно загляните на главную площадь Пьяцца-дель-Дуомо. Отсюда начинаются все прогулочные маршруты.

Сравним курорты

Песчаные пляжи Испании славятся своим пологим входом в воду. Они идеально подходят семьям с детьми. Для тех, кто любит ярые водные развлечения здесь найдутся аттракции на любой вкус.

Береговая линия Италии составляет более 7500 км. Здесь преобладают не только скалистые, но и песчаные участки. Чтобы провести активно время, советуем заняться снорклингом и нырянием со скал.

Кстати, вдоль итальянского побережья построено множество заведений, где можно вкусно поесть и насладиться местными напитками. Прайс-листы в стране очень разные. Цены могут колебаться от €50 до €300 за ночь.

Курорты Италии и Испании уже заждались туристов. Пора отправляться на незабываемый отдых на берегу моря!

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