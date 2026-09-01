Удивительное путешествие: в Европе спальный поезд соединит 4 самых красивых города

Европейская железнодорожная сеть переживает настоящий бум расширения, предлагая путешественникам всё больше комфортных альтернатив авиаперелетам. В апреле 2028 года компания European Sleeper совместно с немецким оператором RDC запустит новый ночной поезд, путь которого займет 15 часов.

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Как отмечает Travel Off Path, этот маршрут впервые соединит столицу Бельгии и города Нидерландов с Данией и южной Швецией, пройдя через четыре самых живописных мегаполиса континента. Благодаря прямому сообщению пассажиры смогут заснуть в Брюсселе или Амстердаме и проснуться на следующее утро уже в Копенгагене или Мальме.

Подробности нового железнодорожного маршрута

Поезда будут курсировать три раза в неделю в обоих направлениях. Согласно расписанию, отправление из Брюсселя и Мальме запланировано около 19:00, а прибытие на конечную станцию – в 10:00 следующего утра. Помимо начального и конечного пунктов, поезд будет останавливаться в Антверпене, Роттердаме, Гааге, Амстердаме и Копенгагене.

Пассажирам предложат несколько классов обслуживания:

Бюджетные сидячие места – самый дешевый вариант для экономных путешествий; Общие купе Classic (кушетки) – оптимальный выбор для тех, кто хочет спать на полноценной полке; Комфортные спальные купе – для индивидуальных путешественников или пар; Опция Deluxe – частные купе с двуспальными кроватями и собственными санузлами (в настоящее время находится на стадии рассмотрения).

Точные цены на новый рейс еще не объявлены, однако ориентиром служат нынешние тарифы компании. Например, купе Classic на маршруте Париж-Берлин стоит от €79,99 (почти 4200 грн), а отдельное частное купе – от €279,99 (14,5 тыс. грн).

Правила въезда и безопасность в Шенгенской зоне

Поскольку поезд проходит исключительно по территории стран Шенгенского соглашения, систематический пограничный контроль между ними отсутствует, хотя возможны выборочные проверки документов. Всем путешественникам следует учитывать действие новой автоматизированной системы Entry/Exit System (EES). Она регистрирует биометрические данные, фотографии и паспортные сведения граждан третьих стран при пересечении внешних границ Евросоюза.

Маршрут European Sleeper

Брюссель (Бельгия)

Начало путешествия – бельгийская столица, известная величественной площадью Гранд-Плас с роскошной архитектурой в стилях барокко и готики.

Среди главных достопримечательностей – знаменитая скульптура "Манекен Пис", Музей шоколада Choco-Story с дегустациями и мастер-классами, готический собор Святых Михаила и Гудулы, а также колоритный район Мароль с винтажными лавками, блошиным рынком и уличным искусством.

Амстердам (Нидерланды)

Нидерландская столица очаровывает сетью каналов, историческими узкими домами и развитой велосипедной культурой.

Помимо музеев мирового уровня и квартала De Wallen, стоит посетить пригород Заансе-Сханс – историческую деревушку с ветряными мельницами, деревянными домиками и традиционными сыроварнями.

Копенгаген (Дания)

Скандинавская столица встречает туристов яркими гаванями вроде Нюгавна, величественными дворцами и уникальной культурой hygge.

Любителям альтернативных локаций понравится свободный город Кристиания, а ценителям гастрономии – кафе с традиционной выпечкой и местные бургерные.

Мальме (Швеция)

Конечная остановка маршрута расположена всего в 35 минутах езды от Копенгагена через Эресуннский мост.

Мальме сочетает средневековый замок Мальмехус с футуристической архитектурой, в частности знаменитым небоскребом Turning Torso. Город также является отличной отправной точкой для поездок в соседний студенческий и исторический городок Лунд.

Помимо скандинавского направления, железнодорожный оператор готовит запуск 18-часового ночного поезда Брюссель-Милан в начале сентября 2026 года.

На 2028 год также запланирован запуск рейса из Брюсселя в Барселону. Новые ночные линии позволят легко планировать комбинированные поездки с пересадками в Лондон, Париж, Стокгольм или Осло.

OBOZ.UA писал о швейцарской деревне, куда добраться можно только по железной дороге.

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