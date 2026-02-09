Туристам посоветовали невероятное село в Испании: о нем мало кто знает

Испания привлекает туристов солнцем, морем и яркими курортами. Однако за пределами популярных направлений скрываются места, которые способны удивить даже опытных путешественников. Пока большинство выбирает шумные побережья, в глубине страны сохраняются аутентичные деревни с многовековой историей.

Именно там можно почувствовать настоящий ритм испанской жизни. Одно из таких мест – маленькая горная деревня, о которой знают единицы, рассказывает издание Express.

Деревня Альпуэнте расположена у подножия гор Серрания-дель-Турия в провинции Валенсия. Здесь проживает около 700 жителей, а туристов – минимум. Именно эта удаленность от массовых маршрутов делает его особенным.

Путешественники могут насладиться впечатляющими горными пейзажами, отправиться в пешие походы или покататься на горных велосипедах. Местность идеально подходит для тех, кто стремится к тишине, природе и отдыху без толп.

Среди главных исторических достопримечательностей – руины крепости, построенной еще в Х веке при арабском правлении. Сегодня они открыты для посещения и дарят захватывающие панорамы окружающих гор.

В Палеонтологическом музее Альпуэнте можно увидеть следы динозавров и ископаемые останки доисторических существ. Отдельного внимания заслуживает Церковь Богоматери Милосердия – готический храм XIV века, придающий селу средневековый шарм.

В Альпуэнте работают аутентичные заведения, где подают традиционные блюда региона.

Гостиниц в самом селе нет, однако рядом доступны сельские усадьбы для проживания. Сюда можно приехать и на однодневную экскурсию с побережья.

Интересный факт: недвижимость здесь одна из самых доступных в Испании. Стоимость домов стартует примерно от 20 тысяч евро, что делает Альпуэнте привлекательным даже для тех, кто задумывается о переезде.

Примерно в часе езды расположена Валенсия – город с пляжами, оживленным центром и богатой культурной программой. Здесь можно посетить Город искусств и наук, прогуляться к Кафедральному собору Валенсии или отдохнуть на побережье Средиземного моря.

