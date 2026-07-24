Туда не ступала нога человека: где находятся самые загадочные места планеты

Несмотря на многочисленные экспедиции, на Земле до сих пор остаются места, отдельные участки которых человек так и не достиг. Среди них – неприступные горные вершины, ледяные пустыни Антарктиды, отдалённые леса, подводные хребты и затопленные пещеры, которые могут скрывать сотни километров неизвестных проходов.

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Люди уже побывали на Северном полюсе и покорили Эверест, однако не все уголки планеты удалось исследовать. Часть из них остаётся нетронутой из-за сурового климата и опасного рельефа, другие охраняются из-за религиозных убеждений или политических ограничений, сообщает Daily Mail.

Земля Мэри Берд в Антарктиде

Земля Мэри Берд расположена в западной части Антарктиды и является одним из немногих крупных регионов мира, на который официально не претендует ни одно государство. Ее площадь составляет примерно 1,61 миллиона квадратных километров.

По оценкам ученых, около 99,6% этой территории остается практически нетронутой дикой природой. Для сравнения: во всей Антарктиде доля таких земель составляет примерно 32%.

По размерам этот регион сопоставим с Аляской. Из-за огромной площади, низких температур и сложных погодных условий значительная его часть до сих пор не посещалась людьми, хотя исследования Антарктиды ведутся уже десятилетиями.

В то же время Земля Мэри Берд имеет большое значение для науки. Именно здесь расположен ледник Твейтса, поведение которого может существенно повлиять на уровень Мирового океана. Поэтому ледник и окружающий его ледяной щит стали объектами международных исследований.

Северный лесной комплекс в Мьянме

Северный лесной комплекс занимает около 30,3 тысячи квадратных километров. Эти густые леса простираются по горной местности на севере Мьянмы, между границами Индии и Китая.

Это один из крупнейших сохранившихся участков сплошного леса в Юго-Восточной Азии. По оценкам, здесь растут и обитают около шести тысяч видов, причём примерно 1,5 тысячи из них, возможно, не встречаются больше нигде на планете.

Местность и раньше была очень отдалённой и малонаселённой. Доступ к ней стал ещё более затруднительным в 1960-х годах, когда из-за политических конфликтов большая часть территории была закрыта для учёных.

В течение примерно 70 лет у исследователей был крайне ограниченный доступ к этим лесам. Поэтому самые глубинные участки Северного лесного комплекса до сих пор практически не изучены.

Гангкхар-Пуенсум в Бутане

Гангкхар-Пуенсум высотой около 7550 метров считается самой высокой непокоренной горой в мире. Ее вершина возвышается примерно на три тысячи метров над соседними горами.

Восхождение затрудняют удаленное расположение, нестабильная погода и недостаточно точные карты. Однако главной причиной, по которой альпинисты не пытаются покорить вершину, являются религиозные убеждения местного населения.

В Бутане горы считаются священными местами, на вершинах которых обитают божества. В 1980-х годах было предпринято несколько попыток восхождения, однако альпинисты каждый раз возвращались, уважая местные традиции.

В 1994 году власти Бутана запретили восхождения на вершины высотой более шести тысяч метров. В 2003 году альпинизм в стране был полностью запрещён. Поэтому Гангкхар-Пуенсум может навсегда остаться непокоренным.

Мачапучаре в Непале

Еще одна священная гора, на вершину которой не ступала нога человека, – Мачапучаре в северной части Непала. Из-за характерной раздвоенной вершины ее также называют "Рыбьим хвостом".

Две вершины Мачапучаре возвышаются на высоту 6993 метра над территорией природоохранной зоны Аннапурны.

Согласно преданиям народа гурунг, гора является обителью Шивы – одного из главных божеств индуизма. Именно поэтому на протяжении почти всей истории человечества она оставалась нетронутой.

В 1957 году британская экспедиция получила разрешение на восхождение. Альпинисты подошли к вершине примерно на 150 метров, но повернули назад, сдержав обещание, данное королю Непала, – не ступать на саму вершину. После этого новых разрешений на восхождение не выдавали.

Сумма-Ри на границе Пакистана и Китая

Не все непокоренные вершины остаются нетронутыми из-за религиозных запретов. Некоторые из них просто настолько опасны и удалены, что добраться до них практически невозможно.

К таким относятся Сумма-Ри и Сумма-Ри II, расположенные в труднодоступном районе на границе Пакистана и Китая. Их высота составляет примерно 7312 и 7302 метра соответственно.

Сумма-Ри называют самой высокой непокоренной вершиной, восхождение на которую официально не запрещено. Однако гора расположена в политически чувствительном районе, где нет дорог, проложенных троп и постоянного базового лагеря.

Восхождение дополнительно затрудняют ледники, глубокие трещины и склоны, с которых часто сходят лавины. Из-за этого гора может ещё много лет оставаться недосягаемой.

Восточный Ньенчен-Тангла в Тибете

Горный массив Восточный Ньенчен-Тангла простирается примерно на 600 километров в длину и 200 километров в ширину. Он расположен на юго-восточной окраине Тибетского нагорья, а иногда его называют Тибетскими Альпами.

В отличие от европейских Альп, подавляющее большинство вершин этого массива до сих пор не покорено. Из 164 гор высотой более шести тысяч метров альпинисты поднялись лишь на пять. Остальные 159 остаются непокоренными.

Отдельные западные экспедиции и местные альпинисты постепенно прокладывают новые маршруты. Однако из-за огромных размеров, удаленности и сложного рельефа в массиве до сих пор есть немало мест, где, вероятно, никогда не бывало человека.

Хребет Гаккеля в Северном Ледовитом океане

Еще больше неисследованных территорий скрывают океанские глубины. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, на карту нанесено лишь около 28,7 % океанического дна. Непосредственно люди наблюдали лишь примерно 0,001 %.

Одним из самых труднодоступных подводных объектов считается хребет Гаккеля. Это вулканическая горная система длиной около 1800 километров, простирающаяся через Евразийский бассейн в Северном Ледовитом океане.

Хребет расположен между Североамериканской и Евразийской литосферными плитами. Отдельные его участки залегают на глубине от 4600 до 5100 метров.

В отличие от Марианской впадины, хребет Гаккеля почти круглый год покрыт толстым слоем морского льда. Во время китайской экспедиции ледоколы позволили спустить в этот район пилотируемый аппарат, однако изучена лишь незначительная часть подводной системы.

Сеноты Юкатана в Мексике

Пещеры остаются одними из немногих мест на планете, где исследователи могут попасть в пространство, которое до них не видел ни один человек.

Особенно много неизвестных пещерных систем могут скрывать сеноты мексиканского полуострова Юкатан. Это природные карстовые провалы и затопленные пещеры, которые наполнились водой примерно десять тысяч лет назад.

На территории Юкатана насчитывается около семи тысяч сенотов, однако для посещения открыты лишь 142. По приведённым оценкам, около 98 % таких объектов до сих пор остаются неисследованными или малоисследованными.

Некоторые пещеры могли использоваться древними людьми ещё до того, как поднялся уровень воды. Однако в глубине систем могут находиться проходы, до которых никто никогда не добирался.

Специалисты предполагают, что общая длина ещё не открытых ходов может достигать примерно тысячи километров.

Шондонг во Вьетнаме

Шондонг во Вьетнаме считается самой большой пещерой в мире. Объем уже нанесенных на карту участков составляет около 38,5 миллиона кубических метров, а длина исследованного маршрута превышает 9,4 километра.

Несмотря на многолетние экспедиции, спелеологи по-прежнему находят в пещере новые туннели и залы. В 2019 году исследователи обнаружили полости, которые увеличили известный объём системы ещё примерно на 1,6 миллиона кубических метров.

Главный проход Шондонг уже достаточно хорошо изучен. В то же время подземные реки, боковые туннели и отдаленные полости могут до сих пор оставаться не нанесенными на карты.

Именно такие места доказывают, что даже в XXI веке Земля остаётся не полностью исследованной. Под слоями льда, в глубинах океанов, внутри гор и густых лесов всё ещё могут существовать территории, которых человек никогда не видел.

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