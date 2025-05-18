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Три способа посмотреть на Львов с другой стороны. Выбирайте по вкусу

Анна Веселова-Соловонюк
Путешествия
4 минуты
729
Как посмотреть Львов интересно

Центр Львова является одной из трех наиболее посещаемых достопримечательностей Украины иностранными туристами и самими украинцами. На это влияет три аспекта: близость границы, большое количество памятников архитектуры и музеев и интересные колоритные заведения, которые служат отдельной аттракцией. Сегодня мы составили для вас три маршрута, которые позволяют увидеть центр Львова с разной стороны и выбрать свой неповторимый взгляд на город.

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Исторический и архитектурный город

Что посмотреть во Львове

Этот маршрут может стать началом бесконечной прогулки с новыми открытиями. Почти каждое здание в Старом Городе является архитектурным памятником, который может рассказать об исторических событиях, удивить архитектурными стилями и решениями, расширить границы фантазии и стать колоритной декорацией для фотографий. Этот список беспроигрышный ответ на вопрос: что стоит посмотреть во Львове.

  • Площадь Рынок. Локацию невозможно обойти, ведь это тот самый центр, с которого начинается прогулка, как иностранных, так и местных туристов. Не зря она считается "сердцем Львова" и одной из самых красивых площадей Европы. Здесь вы познакомитесь с 44 разноцветными каменными домами и их уникальными историями, а также сможете подняться на Ратушу, чтобы охватить панораму города взглядом в 360 градусов.
  • Базилика внебовзятия Пресвятой Девы Марии. Собор в готическом стиле, который вызывает водоворот ощущений и эмоций при каждом взгляде. Этот собор может рассказать историю за семь веков и показать уникальную часовню Боимов.
  • Еврейский квартал. Прогулка по Староеврейской улице и впадающими в нее "притоками" погрузит в напряженную атмосферу прошлого, времен еврейского гетто. Руины синагоги "Золотая Роза", которые сегодня являются мемориальным пространством, расскажут о множестве трагедий, которые пришлось пережить.
  • Армянский квартал. Красота многогранна и разнообразна и этот квартал является молчаливым доказательством истины. Заглядывайте во внутренние дворики и рассматривайте фрески, чтобы познакомиться с уникальной армянской архитектурой.
  • Доминиканский костел. Сооружение является представителем барочного стиля, богатого на лепнину и скульптуры. Стоит потерять время, чтобы исследовать каждую линию и скульптуру отдельно, чтобы сложить в единый пазл истинного замысла.
  • Городской арсенал и пороховая башня. Сооружения интересны не только снаружи, но и изнутри. Посетите один из лучших музеев оружия и познакомьтесь ближе со средневековой эпохой.
  • Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Один из самых красивых оперных театров Европы. Стоит попасть на одно из представлений, чтобы дополнить впечатление акустикой и уникальным убранством.

Вкусный и колоритный город

Интересные и вкусные заведения во Львове

Этот ТОП вкусных заведений Львова подарит, не только вкус, но и уникальные впечатления. Заведения города известны своим уникальным подходом к угощению гостей.

  • "Львовская копальня кофе". Это заведение обязательно для кофеманов и всех, кто хочет побывать в настоящем подземелье города с ароматом кофейных зерен.
  • "Крыивка". Ваше приключение начнется еще до спуска в подполье, ведь придется угадать пароль. Здесь вы узнаете историю подпольных течений в городе и сможете познакомиться с украинской кухней и разнообразием настоек.
  • "Гасова лямпа". Ресторан-музей, с уникальными интерьерными решениями, галицкой кухней и крафтовым пивом.
  • "Львовская мастерская шоколада". На первом этаже стеклянная кухня, на которой готовят уникальный львовский шоколад и кафе, где можно дегустировать, как шоколад, так и кофе. На втором этаже магазин шоколада, из которого каждый турист выходит с большим количеством слюны во рту и, хотя бы одним пакетом набитым шоколадными фигурками.
  • "Mouns Pius". Если ищете место для изысканного ужина во Львове с дегустацией вина - это здесь.
  • "Пьяная вишня". Заведение с настойками, которое можно встретить теперь и в Европе. Здесь главное вовремя остановиться.
  • "Baczewski Restaurant". Интерьер в виде зимнего сада и изысканные блюда польской и еврейской кухонь стоят целого ужина.

Веселый город с множеством развлечений

Самые интересные места Львова

История во Львове прекрасно сосуществует с множеством современных развлечений. Если вы хотите посетить Львов, получив уникальные впечатления, добавьте к прогулке такие локации:

  • Квест–комната в центре города. Это приключение для компании или целой семьи. Такой себе тим–билдинг, после которого вы узнаете больше друг о друге.
  • Театр пива "Правда". Пивоварня с собственным рестораном может и должна была бы войти в предыдущий маршрут, но здесь акцент на впечатлении от процесса изготовления пива за стеклянными окнами цеха.
  • Музей сала. История, традиции и правила потребления – это место становится открытием даже для украинцев.
  • Экскурсионный трамвай. Такой экскурс дарит много знаний о Старом Городе и экономит ваши мыли, если впереди еще водоворот аттракций и впечатлений.
  • Мастер-классы. Способ развлечься, освоить новое ремесло и интересно осмотреть локацию. Такую услугу предоставляет и мастерская шоколада, и мастерская карамели, и вареничные, и сувенирные лавки. Договариваться о мастер-классе стоит заранее.
  • Ночная экскурсия "Львов мистический". Если хотите прогуляться по ночному городу безопасно и интересно, выберите такой способ осмотра. Мистики во Львове хватает, поэтому вы узнаете много интересных историй и получите впечатления, которые вызывают эффект "гусиной кожи".

Вы можете составить свой уникальный маршрут Львовом, комбинируя позиции из списков по вкусу. Таким образом можно посещать город десятки раз и каждый раз, как впервые. Читайте также: как неординарно прогуляться по Киеву и, что посмотреть в Умани, кроме парка "Софиевка".