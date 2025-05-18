Три способа посмотреть на Львов с другой стороны. Выбирайте по вкусу

Центр Львова является одной из трех наиболее посещаемых достопримечательностей Украины иностранными туристами и самими украинцами. На это влияет три аспекта: близость границы, большое количество памятников архитектуры и музеев и интересные колоритные заведения, которые служат отдельной аттракцией. Сегодня мы составили для вас три маршрута, которые позволяют увидеть центр Львова с разной стороны и выбрать свой неповторимый взгляд на город.

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Исторический и архитектурный город

Этот маршрут может стать началом бесконечной прогулки с новыми открытиями. Почти каждое здание в Старом Городе является архитектурным памятником, который может рассказать об исторических событиях, удивить архитектурными стилями и решениями, расширить границы фантазии и стать колоритной декорацией для фотографий. Этот список беспроигрышный ответ на вопрос: что стоит посмотреть во Львове.

Площадь Рынок. Локацию невозможно обойти, ведь это тот самый центр, с которого начинается прогулка, как иностранных, так и местных туристов. Не зря она считается "сердцем Львова" и одной из самых красивых площадей Европы. Здесь вы познакомитесь с 44 разноцветными каменными домами и их уникальными историями, а также сможете подняться на Ратушу, чтобы охватить панораму города взглядом в 360 градусов.

Базилика внебовзятия Пресвятой Девы Марии . Собор в готическом стиле, который вызывает водоворот ощущений и эмоций при каждом взгляде. Этот собор может рассказать историю за семь веков и показать уникальную часовню Боимов.

. Собор в готическом стиле, который вызывает водоворот ощущений и эмоций при каждом взгляде. Этот собор может рассказать историю за семь веков и показать уникальную часовню Боимов. Еврейский квартал . Прогулка по Староеврейской улице и впадающими в нее "притоками" погрузит в напряженную атмосферу прошлого, времен еврейского гетто. Руины синагоги "Золотая Роза", которые сегодня являются мемориальным пространством, расскажут о множестве трагедий, которые пришлось пережить.

. Прогулка по Староеврейской улице и впадающими в нее "притоками" погрузит в напряженную атмосферу прошлого, времен еврейского гетто. Руины синагоги "Золотая Роза", которые сегодня являются мемориальным пространством, расскажут о множестве трагедий, которые пришлось пережить. Армянский квартал. Красота многогранна и разнообразна и этот квартал является молчаливым доказательством истины. Заглядывайте во внутренние дворики и рассматривайте фрески, чтобы познакомиться с уникальной армянской архитектурой.

Доминиканский костел . Сооружение является представителем барочного стиля, богатого на лепнину и скульптуры. Стоит потерять время, чтобы исследовать каждую линию и скульптуру отдельно, чтобы сложить в единый пазл истинного замысла.

. Сооружение является представителем барочного стиля, богатого на лепнину и скульптуры. Стоит потерять время, чтобы исследовать каждую линию и скульптуру отдельно, чтобы сложить в единый пазл истинного замысла. Городской арсенал и пороховая башня . Сооружения интересны не только снаружи, но и изнутри. Посетите один из лучших музеев оружия и познакомьтесь ближе со средневековой эпохой.

. Сооружения интересны не только снаружи, но и изнутри. Посетите один из лучших музеев оружия и познакомьтесь ближе со средневековой эпохой. Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Один из самых красивых оперных театров Европы. Стоит попасть на одно из представлений, чтобы дополнить впечатление акустикой и уникальным убранством.

Вкусный и колоритный город

Этот ТОП вкусных заведений Львова подарит, не только вкус, но и уникальные впечатления. Заведения города известны своим уникальным подходом к угощению гостей.

" Львовская копальня кофе". Это заведение обязательно для кофеманов и всех, кто хочет побывать в настоящем подземелье города с ароматом кофейных зерен.

Это заведение обязательно для кофеманов и всех, кто хочет побывать в настоящем подземелье города с ароматом кофейных зерен. " Крыивка". Ваше приключение начнется еще до спуска в подполье, ведь придется угадать пароль. Здесь вы узнаете историю подпольных течений в городе и сможете познакомиться с украинской кухней и разнообразием настоек.

Ваше приключение начнется еще до спуска в подполье, ведь придется угадать пароль. Здесь вы узнаете историю подпольных течений в городе и сможете познакомиться с украинской кухней и разнообразием настоек. " Гасова лямпа". Ресторан-музей, с уникальными интерьерными решениями, галицкой кухней и крафтовым пивом.

Ресторан-музей, с уникальными интерьерными решениями, галицкой кухней и крафтовым пивом. "Львовская мастерская шоколада". На первом этаже стеклянная кухня, на которой готовят уникальный львовский шоколад и кафе, где можно дегустировать, как шоколад, так и кофе. На втором этаже магазин шоколада, из которого каждый турист выходит с большим количеством слюны во рту и, хотя бы одним пакетом набитым шоколадными фигурками.

" Mouns Pius". Если ищете место для изысканного ужина во Львове с дегустацией вина - это здесь.

Если ищете место для изысканного ужина во Львове с дегустацией вина - это здесь. " Пьяная вишня". Заведение с настойками, которое можно встретить теперь и в Европе. Здесь главное вовремя остановиться.

Заведение с настойками, которое можно встретить теперь и в Европе. Здесь главное вовремя остановиться. "Baczewski Restaurant". Интерьер в виде зимнего сада и изысканные блюда польской и еврейской кухонь стоят целого ужина.

Веселый город с множеством развлечений

История во Львове прекрасно сосуществует с множеством современных развлечений. Если вы хотите посетить Львов, получив уникальные впечатления, добавьте к прогулке такие локации:

Квест–комната в центре города . Это приключение для компании или целой семьи. Такой себе тим–билдинг, после которого вы узнаете больше друг о друге.

. Это приключение для компании или целой семьи. Такой себе тим–билдинг, после которого вы узнаете больше друг о друге. Театр пива "Правда". Пивоварня с собственным рестораном может и должна была бы войти в предыдущий маршрут, но здесь акцент на впечатлении от процесса изготовления пива за стеклянными окнами цеха.

Пивоварня с собственным рестораном может и должна была бы войти в предыдущий маршрут, но здесь акцент на впечатлении от процесса изготовления пива за стеклянными окнами цеха. Музей сала . История, традиции и правила потребления – это место становится открытием даже для украинцев.

. История, традиции и правила потребления – это место становится открытием даже для украинцев. Экскурсионный трамвай . Такой экскурс дарит много знаний о Старом Городе и экономит ваши мыли, если впереди еще водоворот аттракций и впечатлений.

. Такой экскурс дарит много знаний о Старом Городе и экономит ваши мыли, если впереди еще водоворот аттракций и впечатлений. Мастер-классы . Способ развлечься, освоить новое ремесло и интересно осмотреть локацию. Такую услугу предоставляет и мастерская шоколада, и мастерская карамели, и вареничные, и сувенирные лавки. Договариваться о мастер-классе стоит заранее.

. Способ развлечься, освоить новое ремесло и интересно осмотреть локацию. Такую услугу предоставляет и мастерская шоколада, и мастерская карамели, и вареничные, и сувенирные лавки. Договариваться о мастер-классе стоит заранее. Ночная экскурсия "Львов мистический". Если хотите прогуляться по ночному городу безопасно и интересно, выберите такой способ осмотра. Мистики во Львове хватает, поэтому вы узнаете много интересных историй и получите впечатления, которые вызывают эффект "гусиной кожи".

Вы можете составить свой уникальный маршрут Львовом, комбинируя позиции из списков по вкусу. Таким образом можно посещать город десятки раз и каждый раз, как впервые. Читайте также: как неординарно прогуляться по Киеву и, что посмотреть в Умани, кроме парка "Софиевка".