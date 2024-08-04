Три города Украины попали в рейтинг самых дорогих в Европе. Фото

Три украинских областных центра признали одними из 94 городов Европы по уровню дорогостоимости жизни. Они попали в конец рейтинга и считаются едва ли не самыми дешевыми в списке. Учитывали статистику за половину 2024 года.

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В рейтинг, составивший аналитический центр Numbeo, попали Киев, Одесса и Львов. Возглавила список Женева, Швейцария. Ее индекс стоимости жизни составил 101.7. А вот украинский Львов занял последнее 94-е место с этим показателем в 25,8.

Все индексы измерялись по сравнению с Нью-Йорком, США. Из этого следует, что жизнь в Швейцарии на 1,7% дороже, чем в Нью-Йорке, а во Львове – на 74,2% дешевле. Для формирования этого индекса аналитики учли средние цены на продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги, но без арендной платы или ипотеки.

В частности, рассчитан индекс местной покупательной способности, указывающий на относительную покупательную способность в определенном городе на основе средней чистой зарплаты. Наименьший этот показатель получила Одесса, однако стоимость жизни местных оказалась выше львовян на 1,4 пункта и составила 27,2.

Самой дорогой для жизни в Украине оказалась столица. Индекс стоимости жизни в Киеве составил 28,6, аренды – 9,5, то есть на 90,5% дешевле Нью-Йорка, а местной покупательной способности – 43,7, что значительно больше Одессы (40,4) и меньше, чем Львов (44,5).

В топ-10 городов Европы с самым высоким индексом стоимости жизни попали:

Женева, Швейцария (101,7); Цюрих, Швейцария (100,4); Рейкьявик, Исландия (83,9); Лондон, Великобритания (78,7); Осло, Норвегия (78,4); Копенгаген, Дания (75,7); Париж, Франция (73,6); Эспоо, Финляндия (73,1); Эдинбург, Великобритания (69,9); Амстердам, Нидерланды (69,7).

В топ-5 населенных пунктов, имеющих самую дешевую стоимость жизни, вошли:

Львов, Украина (25,8); Одесса, Украина (27,2); Минск, Беларусь (27,8); Киев, Украина (28,6); Приштина, Косово (29,4).

Ранее OBOZ.UA писал, что Киев попал в рейтинг самых дешевых городов в мире.

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