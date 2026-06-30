"Тревел-легенды", побывавшие более чем в 45 странах, назвали топ-5 мест для отдыха в Украине

Авторы популярного YouTube-проекта "Узол и Манько" Максим Узол и Ольга Манько назвали украинские локации, которые считают особенными для путешествий. Среди мест, которые они советуют посетить, – Верховина в Ивано-Франковской области, Опишня в Полтавской области и Кременец в Тернопольской области.

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Супруги, которые за годы работы в сфере туризма посетили более 45 стран мира, рассказали о своих любимых направлениях в Украине в комментарии для "Люкс FM". По словам путешественников, даже после многочисленных зарубежных поездок они продолжают открывать для себя новые уголки родной страны.

Ольга Манько назвала Верховину в Ивано-Франковской области своим личным местом силы. Она объяснила, что ее привлекают гуцульская культура, традиции и особый колорит региона.

"Если говорить о местах силы, которые лично заряжают меня энергией, то это Верховина в Ивано-Франковской области. Я всем сердцем обожаю гуцулов, их колорит, культуру, то, что они сохранили очень многое из того, чего нет в других уголках Украины. Это лично мое место силы", – рассказала Манько.

Максим Узол среди рекомендуемых направлений выделил Опишню в Полтавской области. По его словам, село известно не только как столица украинского гончарства, но и имеет туристические достопримечательности, где можно поближе познакомиться с культурой региона.

"Когда вы очень часто ездите в Карпаты, нужно сменить обстановку и поехать в Полтавскую область, в Опишню. Многие знают этот город как столицу гончарного дела Украины, но там просто потрясающий музей под открытым небом (Национальный музей-заповедник украинского гончарного дела. – Ред.), где можно посмотреть на все эти фигурки и даже самому что-нибудь слепить", – отметил ведущий.

Также "Узол" обратил внимание на этнопоселение в Опишне, где туристы могут пожить в старинных хатах, попробовать традиционные блюда и больше узнать об истории местности.

Еще одной локацией в его подборке стал Кременец в Тернопольской области. Путешественник отметил, что город отличается старинной архитектурой и пейзажами, которые создают ощущение пребывания среди гор.

"Кременец в Тернопольской области. Невероятное место, кажется, что ты среди гор, хотя до Карпат еще 200 километров. Невероятная старинная архитектура и горы посреди города", – сказал Узол.

Справка. Максим Узол и Ольга Манько стали известны благодаря своему тревел-каналу "Узол и Манько". В своих видео они показывают украинские города и села, а также культовые мировые достопримечательности, рассказывают о местных традициях и знакомят с малоизвестными туристическими направлениями.

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