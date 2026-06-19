Украинские Мальдивы за копейки: три места для невероятных фотосессий

Украина способна удивить даже тех, кто привык к зарубежным курортам и экзотическим пейзажам. В разных регионах страны есть места с бирюзовой водой, песчаными берегами и видами, напоминающими настоящие Мальдивы.

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Отдых здесь не требует больших затрат, но дарит впечатления, как на дорогом курорте. OBOZ.UA рассказывает о трёх таких местах, где можно перезагрузиться и устроить невероятную фотосессию.

"Винницкие Мальдивы"

Локация расположена возле села Черепашинцы на территории бывшего гранитного карьера. Водоем отличается скалистыми берегами, прозрачной водой голубого оттенка и окружением из хвойного леса и песчаных участков, что создает почти курортный пейзаж.

В некоторых местах глубина озера достигает около 100 метров, а само место считается одним из самых популярных для отдыха и фотосессий в Винницкой области.

От областного центра сюда можно добраться примерно за 40 минут, поэтому это место часто выбирают для летних прогулок и фотосессий.

Остров "Инь-Янь"

Остров расположен недалеко от села Литячи в Тернопольской области. Он образовался посреди реки Днестр после масштабного наводнения 1969 года и отделен узким изогнутым проливом. С высоты его форма действительно напоминает известный восточный символ гармонии противоположностей, благодаря чему это место и получило своё туристическое название.

Берега острова покрыты зарослями кизила, кустарниками и редким лесом, а местами открываются характерные для Днестровского каньона обнажения красных и серо-зеленых пород. Это место считается идеальным для того, чтобы почувствовать единение с природой.

Голубые озера

Они расположены в селе Олешня в Черниговской области и являются популярным местом для отдыха и фотосессий на природе.

Уникальность Голубых озёр заключается в кварцевом песке, покрывающем дно каждого водоёма. Этот песок, используемый в производстве стекла, обладает особыми свойствами и придаёт воде насыщенный голубой оттенок, благодаря чему озёра и получили своё название.

Вода здесь необычайно чистая и прозрачная, ведь её уровень постоянно поддерживается подземными источниками, которые не дают ей застаиваться. Они расположены в селе Олешня в Черниговской области и являются популярным местом для отдыха на лоне природы.

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