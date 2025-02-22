Топ узкоколейок Украины, которые нужно вам исследовать
Выходные уже на носу, а вы снова ломаете голову, как провести их интересно и с пользой? А сидеть дома или бродить по знакомым улицам города надоело? Как насчет локаций, которые погружают вас в настоящее путешествие во времени и пространстве? Сегодня расскажем об уникальных железных дорогах, сохранивших дух прошлого. Откуда же начать путешествие – читайте ниже.
Карпатский трамвай
Располагается рядом с Выгодой Долинского района Ивано-Франковской области.
Узкоколейку построили в 1860-х годах. Она объединила Бойковщину с центрами лесной промышленности Австро-Венгерской империи. Сеть считали критически важной для лесозаготовки, переработки и транспортировки древесины.
Наибольшего развития аттракция достигла при советской власти, но впоследствии начала приходить в упадок из-за природных и антропогенных факторов. Сегодня бывшая промышленная железная дорога – популярный туристический объект.
Поезд курсирует вдоль реки Мизунки в Карпатском предгорье. Транспорт состоит из локомотива (12 мест для пассажиров) и двух вагонов: закрытого с комфортабельными сиденьями и открытого типа (кабриолет и платформа).
Во время путешествия пассажиры узнают об истории локации, как проходила реконструкция железной дороги, увидят источник минеральной воды "Горянка", висящее болото Ширковец, Мизунский водопад и т.д.
Карпатский трамвай стартует со станции поселка и едет в Сенечево.
Колочавская узкоколейка
Располагается в Колочаве Межгорского района Закарпатской области на территории скансена "Старое село".
Железную дорогу заложили в конце XIX века. Ее создали с целью транспортировки леса из этого региона. Подвижный состав состоял из паровоза и нескольких вагонов: один коричневый, советского производства, а большинство – зеленые, венгерского.
Здесь можно увидеть, чем перевозили лесорубов, скот, древесину и разнообразные инструменты железнодорожников.
Сегодня "Колочавская узкоколейка" стала единственным музеем, хранящим историю о железных дорогах Боржавской, Тересвянской, Тереблянской долин, верховья Тисы и рек Латорицы и Реки.
Узкоколейка "Антоновка – Заречное"
Находится в Ровенской области. Железная дорога простирается на 106 километров. Поговаривают, что его основали ориентировочно в 1895 году.
Сначала ее построили для вывоза древесины. Однако во времена Первой мировой войны открыли еще одну ветку – Хиночи – Дубровица – Высоцк, по которой доставляли торф.
С 1919-го по 1939-й польские власти использовали "Полесский трамвай" для транспортировки леса, дегтя, смолы и картофельного спирта.
Экономические трудности 90-х годов привели к остановке грузовых перевозок. Большинство тепловозов утилизировали, тогда и возникла реальная угроза закрытия узкоколейки. Хотя для многих местных жителей она оставалась едва ли не единственным способом сообщения с другими населенными пунктами.
На сегодняшний день "Поездок" не функционирует.
Боржавская узкоколейка
Располагается в пределах Виноградовского, Береговского и Иршавского районов Закарпатской области. Железная дорога простирается более чем на 123 километра.
"Анця Кушницкая", как называли местные, начала работать в 1908 году. Ее использовали преимущественно для перевозки леса с горных массивов Полонина Боржава и Большой Дол на Закарпатскую низменность с целью дальнейшей переработки и транспортировки.
Пассажирские поезда обычно состояли из локомотива и небольшого количества (от одного до четырех) вагонов. В каждом населенном пункте, по которому проходил маршрут, обустраивали небольшие станции. По состоянию на октябрь 2022 регулярные перевозки прекратили.
Гайворонская узкоколейка
Находится в пределах Винницкой и Кировоградской областей. Аттракцию построили владельцы сахарных заводов в конце XIX века для перевозки рабочих и грузов.
Железнодорожная линия простирается более чем на 130 километров: начинается в поселке Рудница, проходит через Бершадь, Гайворон и заканчивается в Голованевске. Ее считают самой длинной в Европе.
Здесь можно увидеть советские локомотивы Ту-2, бельгийский паровоз МТ-202, снегоочистители, локомотивы и другую технику. А еще отправиться в путешествие локациями Подолья.
Ну так что, готовы сделать свои выходные более интересными? Выбирайте маршрут, пакуйте рюкзак и отправляйтесь в путешествие по узкоколейкам Украины!
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