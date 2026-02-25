Топ-5 направлений для отдыха в Европе в 2026 году: какой город назвали лучшим

2026 год для туристов обещает стать годом ярких событий, масштабных концертов, гастрономических открытий и культурных фестивалей. Аналитики платформы European Best Destinations обнародовали ежегодный рейтинг самых привлекательных городов и регионов континента.

Лидером стала столица Испании, тогда как Италия продемонстрировала наибольшее количество городов в топ-20. В голосовании приняли участие более миллиона путешественников. Издание Euronews рассказало, какие направления стоит добавить в список путешествий на 2026 год.

Мадрид – лучшее направление года

Мадрид официально признан лучшим туристическим направлением Европы в 2026 году. После предварительного анализа 42 городов, с учетом роста туризма, популярности в поисковых системах и международной узнаваемости, именно испанская столица получила наибольшую поддержку путешественников.

Организаторы рейтинга отметили, что Мадрид сочетает историческое наследие и современную энергию: музеи мирового уровня, динамичные кварталы, зеленые пространства, смелую архитектуру и яркую гастрономическую сцену. Отдельно подчеркивается "радость жизни", которая ощущается в атмосфере города.

2026-й станет годом масштабных музыкальных событий и фестивалей. Также в сентябре Мадрид будет принимать Гран-при Испании по Формуле-1. В Мадриде работает 31 ресторан со звездами Michelin.

В культурном пространстве активно развивается Espacio Mistral – площадка для театра, музыки, кино и фестивалей с дискуссиями с участием режиссеров и актеров.

Никосия, Кипр – культурная столица

Второе место заняла Никосия, которую ранее признали лучшим культурным направлением Европы. Старый город с венецианскими стенами, сочетание греческого и турецкого наследия и активная художественная жизнь сделали столицу Кипра одним из самых интересных направлений года.

Штаерская область, Словения – винный и исторический регион

Третью позицию заняла словенская Штаерская область. Крупнейший город региона, Марибор, ранее получил титул винной столицы года, а Птуй – звание города с лучшим культурным наследием. Сочетание винных маршрутов, средневековой архитектуры и природных ландшафтов делает регион особенно привлекательным.

Верона, Италия – город любви

Четвертое место заняла Верона – романтический город, известный ареной римских времен и легендой о Ромео и Джульетте. Италия в целом доминирует в рейтинге: сразу семь ее направлений вошли в топ-20, среди них Бурано, Чефалу, Боза, Равелло, Прочида и Таормина.

Париж, Франция – классика, которая не стареет

Пятое место занял Париж – город, который стабильно остается среди самых популярных в мире. Весенние фестивали, обновленные музеи, гастрономические открытия и события мирового масштаба поддерживают его статус туристической иконы.

Другие популярные направления

Среди других популярных направлений – Алачаты в Турции, Ставангер в Норвегии, португальские Мадейра и Лиссабон, греческие острова Ано-Куфониси и Авлемонас, а также испанские Альмерия и Бегур.

