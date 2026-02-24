В Испании есть острова-призраки, на которые трудно попасть: чем особенны

В Испании есть места, которые как будто выпали из туристических путеводителей, оставшись в тени массового отдыха. Одним из таких уголков является лагуна Мар-Менор, где расположен малоизвестный архипелаг из пяти вулканических островов.

Они почти не затронуты современной инфраструктурой и имеют ограниченный доступ. Причины – не только экологические, но и исторические и даже мистические. Именно это сочетание дикой природы, запретов и легенд сделало острова Мар-Менор своеобразными "островами-призраками". В Express рассказали, чем они особенные и почему попасть туда — настоящий вызов.

Мар-Менор: изолированная лагуна со скрытыми островами

Мар-Менор расположена в регионе Мурсия и отделена от Средиземного моря песчаной косой Ла-Манга.

Эта природная "стена" протянулась на 22 километра, создав уникальную соленую лагуну со спокойными водами и мягким климатом. Внутри нее расположены пять вулканических островов, возникших еще в конце плиоцена.

Несмотря на активную застройку побережья отелями и барами, острова внутри лагуны остаются под строгой охраной. Они имеют статус особо охраняемой средиземноморской территории и входят в зону защиты птиц. Добраться сюда можно только по предварительной договоренности с лицензированными операторами лодочных экскурсий – и только к отдельным точкам.

Остров Барон

Остров Барон – самый большой в архипелаге, площадью около 94 гектаров. Он находится в частной собственности и одновременно имеет статус природного заповедника. Попасть сюда можно только по специальному разрешению или в составе ограниченной экскурсии на лодке.

В центре острова возвышается холм высотой более 100 метров, а главной архитектурной доминантой является дворец и башня в неомудехарском стиле, возведенные в XIX веке. Местные легенды приписывают острову жуткую историю о призраке русской принцессы, якобы заключенной здесь владельцем. Впрочем, чаще всего посетители встречают не призраков, а диких муфлонов, свободно блуждающих по острову.

Остров Пердигера

Пердигера – второй по величине остров Мар-Менор. Когда-то он получил название из-за большого количества куропаток, но его история приобрела трагический поворот в XX веке. Во время Гражданской войны в Испании остров использовали как полигон для бомбардировок. Часть боеприпасов так и не взорвалась, сделав территорию опасной.

Даже после масштабных работ по разминированию в 1990-х годах туристическое давление вызвало эрозию берегов. Из-за этого власти окончательно ограничили доступ, а в 2007 году запретили любую коммерческую деятельность на пляжах острова.

Остров Дир

Самый южный остров архипелага имеет площадь около 16 гектаров и состоит из скалистых вулканических пород. Когда-то его соединяла с материком искусственная дамба, но впоследствии ее демонтировали, чтобы восстановить естественную экосистему.

Сегодня остров Дир – пример того, как человеческое вмешательство пытаются "откатить назад", позволяя природе восстанавливаться без постоянного присутствия людей.

Остров Редонда

"Круглый остров" является наименее посещаемым среди всех пяти. Фактически его единственные постоянные обитатели – водоплавающие птицы, которые используют его как безопасное место для гнездования.

Отсутствие туристов и полная изоляция сделали этот остров одним из самых важных микрорезерватов в пределах лагуны.

Остров Суэто

Суэто расположен ближе всего к берегу, в тихом районе Кала-дель-Пино. Здесь нет ни зданий, ни туристической инфраструктуры.

Его главное богатство – природные заросли тимьяна и лаванды, наполняющие воздух ароматами. Именно эта первозданность и стала причиной того, что остров оставили почти полностью недоступным для массовых посещений.

Архипелаг Мар-Менор – это редкий пример места, где природа, история и ограничения доступа создали уникальное пространство вне туристического шума.

И хотя попасть сюда сложно, именно эта недосягаемость делает острова такими привлекательными и загадочными.

