В Испании есть острова-призраки, на которые трудно попасть: чем особенны
В Испании есть места, которые как будто выпали из туристических путеводителей, оставшись в тени массового отдыха. Одним из таких уголков является лагуна Мар-Менор, где расположен малоизвестный архипелаг из пяти вулканических островов.
Они почти не затронуты современной инфраструктурой и имеют ограниченный доступ. Причины – не только экологические, но и исторические и даже мистические. Именно это сочетание дикой природы, запретов и легенд сделало острова Мар-Менор своеобразными "островами-призраками". В Express рассказали, чем они особенные и почему попасть туда — настоящий вызов.
Мар-Менор: изолированная лагуна со скрытыми островами
Мар-Менор расположена в регионе Мурсия и отделена от Средиземного моря песчаной косой Ла-Манга.
Эта природная "стена" протянулась на 22 километра, создав уникальную соленую лагуну со спокойными водами и мягким климатом. Внутри нее расположены пять вулканических островов, возникших еще в конце плиоцена.
Несмотря на активную застройку побережья отелями и барами, острова внутри лагуны остаются под строгой охраной. Они имеют статус особо охраняемой средиземноморской территории и входят в зону защиты птиц. Добраться сюда можно только по предварительной договоренности с лицензированными операторами лодочных экскурсий – и только к отдельным точкам.
Остров Барон
Остров Барон – самый большой в архипелаге, площадью около 94 гектаров. Он находится в частной собственности и одновременно имеет статус природного заповедника. Попасть сюда можно только по специальному разрешению или в составе ограниченной экскурсии на лодке.
В центре острова возвышается холм высотой более 100 метров, а главной архитектурной доминантой является дворец и башня в неомудехарском стиле, возведенные в XIX веке. Местные легенды приписывают острову жуткую историю о призраке русской принцессы, якобы заключенной здесь владельцем. Впрочем, чаще всего посетители встречают не призраков, а диких муфлонов, свободно блуждающих по острову.
Остров Пердигера
Пердигера – второй по величине остров Мар-Менор. Когда-то он получил название из-за большого количества куропаток, но его история приобрела трагический поворот в XX веке. Во время Гражданской войны в Испании остров использовали как полигон для бомбардировок. Часть боеприпасов так и не взорвалась, сделав территорию опасной.
Даже после масштабных работ по разминированию в 1990-х годах туристическое давление вызвало эрозию берегов. Из-за этого власти окончательно ограничили доступ, а в 2007 году запретили любую коммерческую деятельность на пляжах острова.
Остров Дир
Самый южный остров архипелага имеет площадь около 16 гектаров и состоит из скалистых вулканических пород. Когда-то его соединяла с материком искусственная дамба, но впоследствии ее демонтировали, чтобы восстановить естественную экосистему.
Сегодня остров Дир – пример того, как человеческое вмешательство пытаются "откатить назад", позволяя природе восстанавливаться без постоянного присутствия людей.
Остров Редонда
"Круглый остров" является наименее посещаемым среди всех пяти. Фактически его единственные постоянные обитатели – водоплавающие птицы, которые используют его как безопасное место для гнездования.
Отсутствие туристов и полная изоляция сделали этот остров одним из самых важных микрорезерватов в пределах лагуны.
Остров Суэто
Суэто расположен ближе всего к берегу, в тихом районе Кала-дель-Пино. Здесь нет ни зданий, ни туристической инфраструктуры.
Его главное богатство – природные заросли тимьяна и лаванды, наполняющие воздух ароматами. Именно эта первозданность и стала причиной того, что остров оставили почти полностью недоступным для массовых посещений.
Архипелаг Мар-Менор – это редкий пример места, где природа, история и ограничения доступа создали уникальное пространство вне туристического шума.
И хотя попасть сюда сложно, именно эта недосягаемость делает острова такими привлекательными и загадочными.
