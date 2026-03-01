Тоннель любви, 'украинская Венеция' и водопады: куда поехать в Украине весной

После зимы путешествия становятся особенно привлекательными: погода уже комфортная, но еще без летнего наплыва туристов. Именно весной можно увидеть страну в ее самых ярких красках: от цветения сакур до полноводных карпатских водопадов.

Украинские города и городки предлагают и романтические маршруты, и культурные открытия, и неспешный отдых среди природы. OBOZ.UA рассказывает, куда стоит поехать весной, чтобы получить максимум впечатлений.

Каменец-Подольский

По количеству архитектурных памятников Каменец-Подольский входит в число самых выдающихся городов Украины. Его символ – Старый замок, выдающееся фортификационное сооружение с островерхими башнями, которое доминирует над каньоном Смотрича.

Весной город особенно живописен: зеленые склоны и средневековые стены создают сказочную атмосферу. Когда-то здесь проводили фестивали воздушных шаров, и хотя полеты пока не происходят, прогулки по территории замка и старого города оставляют не менее яркие впечатления. Несмотря на историческую насыщенность, Каменец является современным и комфортным для туристов.

Переяслав

Переяслав – один из древнейших и некогда крупнейших городов Киевской Руси, сохранивший уникальную атмосферу старины. Сегодня это настоящий центр исторической памяти, ведь здесь расположен Национальный историко-этнографический заповедник, в состав которого входят 25 музеев. Его фондовая коллекция насчитывает более 166 тысяч экспонатов.

Весной Переяслав уютный: цветут сады, зеленеют валы древнего городища, а музей под открытым небом превращается в идеальное место для неспешных прогулок. Кроме музеев, стоит пройтись по набережной Трубежа, почувствовать атмосферу старого города и попробовать локальные блюда в небольших кафе.

Ужгород

Ужгород весной ассоциируется с розовым цветом японской вишни. Именно период цветения сакур считается лучшим временем для посещения города. Улицы покрываются нежно-розовыми цветами, а прогулки превращаются в фотосессию.

Раньше в городе проводили тематический фестиваль, но даже без массовых мероприятий атмосфера остается особенной. На выходные некоторые улицы перекрывают для пешеходов, чтобы каждый мог спокойно насладиться цветением и сделать памятные фотографии.

Черновцы

Черновцы часто называют "украинским Парижем" благодаря архитектуре и романтической атмосфере. Неподалеку, в селе Мамаевцы, каждую весну расцветает Долина тюльпанов, которая привлекает тысячи туристов.

Даже без выезда за пределы города весенние Черновцы очаровывают: узкие улочки, университет-резиденция и цветущие скверы создают неповторимое настроение.

Умань

Главное украшение Умани – дендропарк "Софиевка", шедевр садово-паркового искусства. Здесь можно покататься по подземной реке Ахеронт, побывать в гроте Калипсо или прогуляться среди розария.

Весной парк расцветает особенно ярко. Кроме "Софиевки", в городе есть светомузыкальный фонтан, который в теплый сезон работает и добавляет отдыху приятной прохлады.

Ровно и Клевань

В 25 километрах от Ровно, в поселке Клевань, расположена одна из самых романтичных локаций страны – Тоннель любви. Это естественная зеленая арка над железнодорожными путями, которая весной выглядит особенно эффектно.

Место давно стало символом влюбленных пар. Рядом работают сувенирные лавочки и кафе. Также стоит посетить Клеванский замок. На прогулку этими двумя локациями достаточно полдня, а остальное время можно посвятить знакомству с Ровно.

Киев

Столица Украины весной утопает в зелени и цветах. Парки, набережная Днепра, исторические холмы и уютные дворики создают идеальную атмосферу для прогулок.

Весенние праздники в Киеве могут стать отличным поводом для романтической поездки или семейного отдыха.

Яремче

Весной карпатские реки становятся максимально полноводными, а водопады – особенно мощными. В Яремче расположен водопад Пробий.

Город сочетает горную природу с туристической инфраструктурой: здесь есть комфортное жилье, рестораны, гуцульский рынок, заповедник с дикими животными и старинные деревянные церкви. Отсюда также начинаются популярные горные маршруты.

Львов

Львов прекрасен в любое время года, но весной особенно атмосферный. Утренний кофе на балконе с видом на старый город – это тот опыт, за которым сюда приезжают снова и снова.

К тому же в межсезонье цены на аренду жилья обычно ниже, что делает весеннее путешествие еще более привлекательным.

Вилково

Вилково в Одесской области называют "украинской Венецией" из-за сети каналов, по которым передвигаются лодки. Весной городок особенно привлекателен: в дельте Дуная можно увидеть пеликанов и лебедей, которые гнездятся здесь в начале мая.

Популярны экскурсии к "нулевому километру" – места, где Дунай впадает в Черное море. А местная кухня, в частности дунайская сельдь, дополняет атмосферу колоритного южного отдыха.

