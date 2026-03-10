Почему нельзя надевать черные носки в самолет: объяснение стюарда

Когда речь заходит о длительных перелетах, комфортная одежда становится не прихотью, а необходимостью. Однако, как оказалось, и ее нужно выбирать по определенным критериям.

Так выяснилось, что не стоит надевать в самолет черные носки, ведь это может привести к неожиданным проблемам. Как пишет Express, об этом рассказал Крис Мейджор – британский стюард с 25-летним стажем. За свою карьеру видел все — от коротких рейсов до изнурительных 14-часовых марафонов в небе.

По его словам, один из самых популярных способов устроиться поудобнее в салоне самолета может стать реальным препятствием, когда на вас черные носки. А когда над креслами гаснет свет, то даже опасностью.

Крис объясняет, что сложности возникают именно на ночных рейсах, когда освещение делают приглушенным, чтобы дать пассажирам возможность поспать. Люди пытаются расслабиться, вытягивают ноги, и часто помещают их в проходе. Если при этом на вас черные носки, то экипаж и попутчики, которые не спят и встали пройтись, могут заметить ваши стопы только в последний момент. Они споткнутся, поднимут шум и разбудят не только того, чьи ноги оказались на пути, но и всех соседей. А еще могут травмироваться.

В узком проходе стюарды двигаются очень быстро, часто с горячими напитками в руках. Им приходится маневрировать между сумками, локтями и полусонными путешественниками. Любое, что трудно разглядеть на уровне пола, становится потенциальной причиной такой ситуации.

Между тем опытные путешественники имеют свой вариант, чем заменить хлопковые черные носки. По их словам, для долго перелета лучше всего подойдут специальные – компрессионные. Они помогают крови свободно циркулировать в ногах даже во время длительного сидения и уберегают от образования тромбов. Но все же лучше берите какой-то заметный на фоне напольного покрытия цвет.

