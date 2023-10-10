Куда отправиться в путешествие с любимым человеком: варианты по Украине и Европе

Романтические путешествия таят в себе особую магию, ведь путешествуя вдвоем вы лучше узнаете не только окружающий мир, но и друг друга. Если вы давно собираетесь сделать сюрприз своей второй половинке, но не знаете какой маршрут выбрать, мы сделали для вас подборку мест на любой вкус и кошелек. Выбирайте локацию и отправляйтесь в незабываемое приключение.

Украина

Даже не выезжая за границу можно найти идеальное направление для путешествия вдвоем и одновременно узнать что-то новое о нашей Родине. Поэтому мы выбрали 5 малоизвестных локаций, где вам не будут мешать толпы туристов и вы на все сто насладитесь отдыхом и друг другом.

Невицкий замок, Закарпатская область

Стены крепости были возведены еще в XІІІ веке и за сотни лет успели обрасти многочисленными легендами и преданиями, одно из которых касается таинственного названия сооружения. Невицкий он потому, что в древности во время нападений врагов, замок охранял молодых девушек – "невест".

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Здание является уникальным для Украины, ведь по своей конструкции напоминает ирландские крепости. Посетив этот уголок, вы получите незабываемые впечатления от гармоничного сочетания красоты природы и холодной неприступной каменицы.

Национальный дендрологический парк "Софиевка", Черкасская область

Парк, который был построен, как доказательство пылкой любви шляхтича Потоцкого к своей жене — это уже идеальная локация для романтического путешествия.

В основу проекта легли поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея". Центральная его часть отражает сюжеты из мифологии Древней Греции и Рима. Кроме пешей прогулки по скверу, рекомендуем отправиться на экскурсию на лодке по подземной реке Ахеронт, которая считается самой длинной и давней искусственной рекой в Европе.

Бакота, Хмельницкая область

Когда-то на этом месте было село, но при строительстве Новоднестровской ГЭС, оно ушло под воду. Некоторые люди верят, что в Бакоте бурлит мощная энергетика, которая наполняет жизненными силами.

Устройте на этой локации пикник для двоих и насладитесь неповторимым закатом солнца. Кстати, также здесь находится уникальный скальный монастырь, поэтому если вы жаждете познания чего-то нового – советуем посетить.

Ботанический сад Черновицкого национального университета, Черновцы

Этому парку более 140 лет, и он считается одним из древнейших во всей Украине. Первым посаженным деревом на этой территории стал белый тополь, который растет тут и сейчас.

Во время прогулки по саду вы сможете любоваться тысячами видов разнообразных растений — от нарциссов и тюльпанов до магнолий и даже кактусов. Это прекрасное место для отдыха от городской суеты и проведения времени вдвоем.

Лавандовое поле в Васильевке, Одесская область

Если вы мечтали о романтическом свидании на лавандовом поле в Провансе, осуществите свое желание, не выезжая за границу.

С середины июня почти до августа это поле в Одесской области превращается в цветущее море приятного фиолетового оттенка. Здесь есть несколько фотозон, на которых получатся замечательные фото в семейный альбом. А еще вы сможете забрать лавандовые ароматы лета с собой, приобретя небольшой букетик с нежным ароматом.

Европа

Континент с богатой историей и разнообразием культур скрывает множество уголков, которые отлично подойдут для путешествия влюбленных. Поэтому предлагаем вашему вниманию 5 мест Европы, где можно провести медовый отпуск.

Венеция, Италия

Обязательное направление для пар, которые хотят насладиться компанией друг друга в особой атмосфере старинной Италии.

Гуляйте по запутанным улочкам, сделайте фото на площади Святого Марка, попробуйте невероятно вкусную пиццу и непременно порадуйте себя мороженым. Самым романтичным приключением станет прогулка по многочисленным каналам на знаменитой гондоле.

Санторини, Греция

Каждый уголок этого острова наполнен загадочной атмосферой любви, поэтому неудивительно, что это направление является одним из самых популярных для проведения медового месяца.

Отвесные скалы, испещренные белоснежными домами, спускаются к морским волнам, превращаясь в пейзаж неземной красоты. Поездка на Санторини принесет вам незабываемые впечатления и водоворот эмоций.

Брюгге, Бельгия

Окунитесь в средневековую сказку, отправившись в путешествие в город, где время будто замерло в ожидании чуда.

Пройдитесь по старинному центру, держась за руки, обнимайтесь на красивых мостиках и любуйтесь элегантными зданиями. Рекомендуем отправиться на вечернюю прогулку, когда улицы опустеют и город будет принадлежать только вам двоим.

Мыс Рока, Португалия

Что может больше сблизить влюбленных, чем путешествие вдвоем на край света. Самая западная точка Европы очарует вас удивительным видом на Атлантический океан.

Устройте свидание на одной из смотровых площадок и встретьте невероятный закат. Создайте мгновение, которое останется в ваших сердцах навсегда.

Париж, Франция

Настоящая столица романтики, куда мечтает попасть каждая влюбленная пара. Здесь можно бродить по уютным улочкам, завтракать круассанами в небольших кофейнях или исследовать город со всеми его сокровищами.

Рекомендуем отправиться на вечернюю прогулку по Сене, чтобы любоваться роскошным видом на мерцающую Эйфелеву башню с необычного ракурса. Париж подарит вам незабываемые моменты счастья.

Независимо от того, выберете вы локацию в Украине или в Европе, романтическое путешествие принесет вам совместные воспоминания и обогатит ваши отношения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о европейских столицах, которые следует посетить туристам.

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