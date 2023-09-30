5 европейских столиц, которые следует посетить туристам
Каждый путешественник, безусловно, имеет свой рейтинг городов, которые стоит посетить. Однако все туристы согласятся: если вы хотите прикоснуться к истории, почувствовать атмосферу средневековья или увидеть достопримечательности античности – необходимо ехать в Европу.
Мы подобрали пять красивейших столиц региона, которые поразят вас своей красотой и изысканностью.
Амстердам, Нидерланды
Поражающий контрастами город. Он привлекает туристов своими красками, свободой и насыщенной жизнью.
Начинайте знакомство с площади Дам, именно здесь расположен Королевский дворец, где еще недавно жили члены монаршей семьи. Рядом вы увидите храм Ньиве Керк, построенный в честь святой Катарины. Сооружению уже более 700 лет и его удалось сохранить в первозданном виде до наших дней.
Любители музеев точно найдут, куда пойти и что посмотреть, ведь здесь расположено множество экспозиций самых разных тематик: от искусства до судоходства.
Каналы – визитка города и их здесь множество, так что, чтобы полюбоваться Амстердамом с необычного ракурса, можно отправиться на прогулку на лодке. А если вы хотите почувствовать себя настоящим голландцем, обязательно арендуйте велосипед и насладитесь сказочной атмосферой города.
Локации, достойные внимания:
- Рейксмузеум;
- Замок Мейдерслот;
- музей Ван Гога;
- церковь Святого Николая;
- плавучий цветочный рынок;
- село Занс-Сханс.
Будапешт, Венгрия
Одна из самых красивых столиц мира, где вас ждут бесценные достопримечательности архитектуры. Здесь вы обязательно должны попробовать уникальные блюда местной кухни и расслабиться в термальных источниках.
Самым узнаваемым символом города является здание Парламента на берегу Дуная. Величественная постройка, возведенная в стиле неоготики, поражает своими изящными башнями. Перейдя через реку по старому цепному мосту Сечени, вы сможете добраться до еще одной жемчужины архитектуры – Рыболовного бастиона с семью башнями.
Обязательно посетите Будайскую крепость, расположенную на холме, откуда открывается прекрасная панорама на город. На территории замка вы найдете много достопримечательностей, одной из которых является роскошный фонтан.
А после утомительной и насыщенной прогулки рекомендуем отдохнуть в горячих водах термальных источников и восстановить свои силы.
Локации, достойные внимания:
- церковь Матьяша;
- Государственный оперный театр;
- Большая синагога;
- Площадь Героев;
- замок Брунсвик;
- улица Андраши.
Вена, Австрия
Столица, которая очаровывает своим величием и красотой и считается одним из самых комфортных городов для проживания в мире.
Вена известна масштабными дворцами, летними резиденциями и роскошными домами, когда-то принадлежавшими знати. И не удивительно, ведь именно здесь был центр величественной Австро-Венгрии, привлекавший аристократию тех времен.
Главной изюминкой столицы считается Собор святого Стефана в готическом стиле. Здесь можно подняться на смотровую площадку, расположенную на верхушке одной из башен, откуда весь город виден как на ладони, и даже можно разглядеть дальние Альпы.
Локации, достойные внимания:
- дворец Хофбург;
- Шенбрунн;
- Бельведер;
- Венская опера;
- ратуша;
- здание австрийского парламента.
Париж, Франция
Самая романтичная столица, которую считают центром искусства, дворцовой архитектуры и эстетики. Каждый турист хоть раз в жизни должен посетить этот город.
Начните с острова Сите, где зарождалось французское государство, здесь находится знаменитый Собор Нотр-Дам. Далее отправляйтесь в Люксембургский сад, рядом с которым расположен старейший университет Европы – Сорбонна.
Невозможно обойти вниманием самое известное сооружение в мире – Эйфелеву башню, которая прекрасна в любое время суток. Она поразит вас своим размером и изяществом.
Прогуляйтесь по Елисейским полям, посетите кабаре Мулен-Руж, попробуйте разгадать тайну улыбки Мона Лизы в Лувре или просто насладитесь круассаном в уютном кафе. Какой досуг вы бы не выбрали, Париж покорит ваше сердце.
Локации, достойные внимания:
- базилика Сакре-Кер;
- музей Орсе;
- Версаль;
- Сент-Шапель;
- опера Гарнье;
- мост Александра ІІІ.
Рим, Италия
Вечный город, попав в который, не нужно искать достопримечательности, ведь здесь каждый уголок несет дух античности.
Начать исследовать колыбель цивилизации следует с Колизея – визитной карточкой столицы Италии. Далее прогуляйтесь к Римскому форуму и поднимитесь на Палатин – один из семи холмов, где зарождалась империя.
Посетите Пантеон, полюбуйтесь шедеврами живописи в Галерее Боргезе, выпейте кофе на площади Навона и обязательно загадайте желание, бросив в Фонтан ди Треви монетку.
Найдите время для визита в Ватикан – город-государство, где находится самый величественный христианский храм в мире - Собор Святого Петра. Также здесь можно увидеть знаменитые фрески Микеланджело в Сикстинской капелле.
Локации, достойные внимания:
- Триумфальная арка Тита;
- Дворец Правосудия;
- Замок Святого Ангела;
- Капитолийский холм;
- Испанская лестница;
- Алтарь Родины.
Каждая столица из этого списка уникальна и имеет чем вас удивить. Поэтому выбирайте направление и отправляйтесь в незабываемое путешествие по яркие воспоминания и невероятные впечатления.
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