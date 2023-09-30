5 европейских столиц, которые следует посетить туристам

Каждый путешественник, безусловно, имеет свой рейтинг городов, которые стоит посетить. Однако все туристы согласятся: если вы хотите прикоснуться к истории, почувствовать атмосферу средневековья или увидеть достопримечательности античности – необходимо ехать в Европу.

Мы подобрали пять красивейших столиц региона, которые поразят вас своей красотой и изысканностью.

Амстердам, Нидерланды

Поражающий контрастами город. Он привлекает туристов своими красками, свободой и насыщенной жизнью.

Начинайте знакомство с площади Дам, именно здесь расположен Королевский дворец, где еще недавно жили члены монаршей семьи. Рядом вы увидите храм Ньиве Керк, построенный в честь святой Катарины. Сооружению уже более 700 лет и его удалось сохранить в первозданном виде до наших дней.

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Любители музеев точно найдут, куда пойти и что посмотреть, ведь здесь расположено множество экспозиций самых разных тематик: от искусства до судоходства.

Каналы – визитка города и их здесь множество, так что, чтобы полюбоваться Амстердамом с необычного ракурса, можно отправиться на прогулку на лодке. А если вы хотите почувствовать себя настоящим голландцем, обязательно арендуйте велосипед и насладитесь сказочной атмосферой города.

Локации, достойные внимания:

Рейксмузеум;

Замок Мейдерслот;

музей Ван Гога;

церковь Святого Николая;

плавучий цветочный рынок;

село Занс-Сханс.

Будапешт, Венгрия

Одна из самых красивых столиц мира, где вас ждут бесценные достопримечательности архитектуры. Здесь вы обязательно должны попробовать уникальные блюда местной кухни и расслабиться в термальных источниках.

Самым узнаваемым символом города является здание Парламента на берегу Дуная. Величественная постройка, возведенная в стиле неоготики, поражает своими изящными башнями. Перейдя через реку по старому цепному мосту Сечени, вы сможете добраться до еще одной жемчужины архитектуры – Рыболовного бастиона с семью башнями.

Обязательно посетите Будайскую крепость, расположенную на холме, откуда открывается прекрасная панорама на город. На территории замка вы найдете много достопримечательностей, одной из которых является роскошный фонтан.

А после утомительной и насыщенной прогулки рекомендуем отдохнуть в горячих водах термальных источников и восстановить свои силы.

Локации, достойные внимания:

церковь Матьяша;

Государственный оперный театр;

Большая синагога;

Площадь Героев;

замок Брунсвик;

улица Андраши.

Вена, Австрия

Столица, которая очаровывает своим величием и красотой и считается одним из самых комфортных городов для проживания в мире.

Вена известна масштабными дворцами, летними резиденциями и роскошными домами, когда-то принадлежавшими знати. И не удивительно, ведь именно здесь был центр величественной Австро-Венгрии, привлекавший аристократию тех времен.

Главной изюминкой столицы считается Собор святого Стефана в готическом стиле. Здесь можно подняться на смотровую площадку, расположенную на верхушке одной из башен, откуда весь город виден как на ладони, и даже можно разглядеть дальние Альпы.

Локации, достойные внимания:

дворец Хофбург;

Шенбрунн;

Бельведер;

Венская опера;

ратуша;

здание австрийского парламента.

Париж, Франция

Самая романтичная столица, которую считают центром искусства, дворцовой архитектуры и эстетики. Каждый турист хоть раз в жизни должен посетить этот город.

Начните с острова Сите, где зарождалось французское государство, здесь находится знаменитый Собор Нотр-Дам. Далее отправляйтесь в Люксембургский сад, рядом с которым расположен старейший университет Европы – Сорбонна.

Невозможно обойти вниманием самое известное сооружение в мире – Эйфелеву башню, которая прекрасна в любое время суток. Она поразит вас своим размером и изяществом.

Прогуляйтесь по Елисейским полям, посетите кабаре Мулен-Руж, попробуйте разгадать тайну улыбки Мона Лизы в Лувре или просто насладитесь круассаном в уютном кафе. Какой досуг вы бы не выбрали, Париж покорит ваше сердце.

Локации, достойные внимания:

базилика Сакре-Кер;

музей Орсе;

Версаль;

Сент-Шапель;

опера Гарнье;

мост Александра ІІІ.

Рим, Италия

Вечный город, попав в который, не нужно искать достопримечательности, ведь здесь каждый уголок несет дух античности.

Начать исследовать колыбель цивилизации следует с Колизея – визитной карточкой столицы Италии. Далее прогуляйтесь к Римскому форуму и поднимитесь на Палатин – один из семи холмов, где зарождалась империя.

Посетите Пантеон, полюбуйтесь шедеврами живописи в Галерее Боргезе, выпейте кофе на площади Навона и обязательно загадайте желание, бросив в Фонтан ди Треви монетку.

Найдите время для визита в Ватикан – город-государство, где находится самый величественный христианский храм в мире - Собор Святого Петра. Также здесь можно увидеть знаменитые фрески Микеланджело в Сикстинской капелле.

Локации, достойные внимания:

Триумфальная арка Тита;

Дворец Правосудия;

Замок Святого Ангела;

Капитолийский холм;

Испанская лестница;

Алтарь Родины.

Каждая столица из этого списка уникальна и имеет чем вас удивить. Поэтому выбирайте направление и отправляйтесь в незабываемое путешествие по яркие воспоминания и невероятные впечатления.

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