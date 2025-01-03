Гид по термальным курортам Германии

С наступлением зимы наш организм нуждается в еще большей заботе. А короткий световой день, холод и ветра заставляют нас искать тёплые и уютные места. Сегодня рассказываем о локациях, которые становятся настоящим спасением в морозный сезон. Так что же предлагают немецкие оазисы здоровья – читайте ниже.

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Баден-Баден

Город в земле Баден-Вюртемберг. Его считают самым большим бальнеологическим и климатическим курортом Западной Европы.

Еще во времена Римской империи здесь существовало поселение Aquae, которое славилось термальными источниками. До наших дней сохранились руины древних терм.

Позже, во времена правления императора Каракаллы, возвели роскошный императорский купальный комплекс. Поговаривают об удивительных свойствах местных вод, которые якобы способны исцелить даже тяжелые раны.

Самый популярный оздоровительный комплекс – Caracalla Spa. Чаще всего сюда приезжают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и нарушением обмена веществ. Лечебная жидкость оказывает расслабляющее действие на мышцы и суставы. А еще позитивно влияет на кожу и помогает снизить стресс.

Советуем посетить купальню Фридрихсбад. Аттракцию построили в 1877 году в стиле неоренессанса. Она характеризуется идеальными симметричными формами.

Шарбойц

Община располагается в земле Шлезвиг-Гольштейн. Курорт славится своими лечебными источниками и живописными пейзажами. Поэтому это место идеально подходит для тех, кто стремится объединить оздоровление на природе.

Сердцем Шарбойца считают знаменитый термальный комплекс Ostsee-Therme,который распростерся на побережье между Шарбойцем и Тиммендорфским пляжем. Здесь, среди сосновых лесов и морского бриза, туристы могут насладиться разнообразными водными процедурами и массажем.

На курорте 6 видов саун: финская, соляная, арктическая и т.д. Перепад температур колеблется от +60°C до +110°, но в оздоровительном бассейне +32°C. Также есть паровая баня и джакузи под открытым небом.

Висбаден

Столица федеральной земли Гессен. Город считается одним из старейших курортов Европы. Здесь насчитывается более 26 термальных источников с температурой около 70°C.

Курорт специализируется на комплексном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сюда часто приезжают люди с такими заболеваниями, как неврит, ревматизм, артроз, ревматоидный артрит и многое другое.

Благодаря современным методам реабилитации пациенты испытывают улучшение в восстановлении после сложных переломов, травм, операций на суставах и повреждений позвоночника. Также оказывают помощь пациентам с нарушением обмена веществ и заболеваниями дыхательной системы.

Минеральные воды не только способствуют улучшению пищеварения и очищению организма от шлаков, но и оказывают общеукрепляющее действие.

Бад-эмс

Город является районным центром земли Рейнланд-Пфальц. Местные минеральные источники славятся уникальной солью, которую с 1925 года используют для полоскания горла и ингаляций.

Курорт специализируется на лечении различных заболеваний с помощью природных вод, особенно известных из скважин Лутцен-Брюннен. Их также используют в тепловых ваннах и во время гидротерапии.

Баден-Вюртемберг

Земля находится в юго-западной части страны.

Этот регион Германии считается настоящим раем для тех, кто хочет оздоровиться и отдохнуть. Здесь располагаются многочисленные курорты и SPA-центры, которые уже не одно столетие славятся своими целебными водами.

История одного из таких курортов, Бад-Мергентхайма, достигает 180 лет с момента, когда был открыт первый термальный источник.

Сюда часто приезжают люди с заболеваниями печени, желчного пузыря, желудка, кишечника и поджелудочной железы.

Окунитесь в мир релаксации и оздоровления! Отправляйтесь в Германию!

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