Там рады туристам: куда поехать в Чехии

В то время как столица Чехии Прага ежегодно переживает наплыв миллионов туристов, Брно предлагает совершенно иной опыт уютного европейского отдыха. Этот динамичный южноморавский город сочетает в себе выдающиеся средневековые достопримечательности, развитую современную инфраструктуру и привлекательно низкий уровень туристической загруженности.

Видео дня

Благодаря компактному историческому центру, богатому культурному наследию и высоким показателям безопасности оно уверенно занимает лидирующие позиции среди самых недооцененных направлений континента. В то же время местные власти и туристическая отрасль искренне рады новым гостям, создавая максимально комфортные условия для знакомства с регионом, убеждает Travel Off Path.

Исторические сокровища и уникальные достопримечательности

Сердце Брно – это компактная Старая часть города, которую легко и удобно исследовать пешком, не пользуясь общественным транспортом. Главной архитектурной доминантой является собор Святых Петра и Павла, чьи величественные готические шпили и темный камень создают незабываемый и несколько таинственный силуэт. Рядом с церковью Святого Иакова находится костница с останками более 50 тысяч человек, которая является второй по величине подземной гробницей такого типа в Европе.

Особого внимания заслуживает крепость Шпильберк, возвышающаяся на холме над городом и открывающая посетителям панорамный вид на красные крыши и старинные улочки. В отличие от замковых комплексов столицы, здесь можно спокойно осмотреть музеи, казематы и зеленые рвы без бесконечных очередей. Ценителям современной архитектуры стоит посетить виллу Тугендгат – единственный объект в Брно из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, который в свое время задал новые стандарты мирового модернизма.

Безопасность, доступность и цены

Путешествие в Чехию максимально безопасно для туристов: страна имеет высокий рейтинг стабильности, а уровень преступности здесь остается крайне низким. Туристам достаточно соблюдать базовые правила осторожности, ведь серьезные риски или опасности практически отсутствуют.

Приятным сюрпризом Брно является также его экономическая доступность, особенно по сравнению со значительно более дорогими столицами Западной и Центральной Европы:

Гастрономия : перекус выпечкой стоит всего 2–3 доллара США (около 90-135 грн), сытный обед в местной столовой – 7-8 долларов (около 310-360 грн), а полноценный ужин из трёх блюд в ресторане среднего класса – от 24 до 30 долларов (около 1 070-1 340 грн) на человека.

: перекус выпечкой стоит всего 2–3 доллара США (около 90-135 грн), сытный обед в местной столовой – 7-8 долларов (около 310-360 грн), а полноценный ужин из трёх блюд в ресторане среднего класса – от 24 до 30 долларов (около 1 070-1 340 грн) на человека. Проживание : место в общем номере хостела обойдется от 18 до 32 долларов (около 800-1 430 грн), двухместный номер в 3-звездочном отеле в центре – 65-110 долларов (около 2 900-4 900 грн), а роскошные 5-звездочные апартаменты – от 125 до 180 долларов (около 5 600-8 050 грн) за ночь.

: место в общем номере хостела обойдется от 18 до 32 долларов (около 800-1 430 грн), двухместный номер в 3-звездочном отеле в центре – 65-110 долларов (около 2 900-4 900 грн), а роскошные 5-звездочные апартаменты – от 125 до 180 долларов (около 5 600-8 050 грн) за ночь. Транспорт и досуг: суточный билет на все виды городского транспорта стоит около 4 долларов (около 190 грн), а средняя стоимость входного билета в музеи или на экспозиции в замках варьируется в пределах 7-10 долларов (около 310-450 грн).

OBOZ.UA предлагает узнать об особенностях отдыха в Генте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.