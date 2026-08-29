Туристам посоветовали посетить недооцененный город в Европе: там нет толп

Европейские города с каналами и средневековой архитектурой летом часто переполнены туристами. Особенно это касается бельгийского Брюгге. Однако всего в нескольких десятках километров есть другой вариант – Гент.

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Здесь тоже есть старинные дома, набережные, каналы и готическая архитектура, но город не превратился исключительно в туристическую декорацию. В Генте находится крупный университет, работают многочисленные кафе, бары, магазины и культурные пространства, поэтому даже в центре сохраняется ритм обычной городской жизни. Почему стоит посетить Гент, рассказало издание Express.

Средневековая архитектура

Исторический центр Гента довольно компактный: большинство главных достопримечательностей можно обойти пешком. Значительная его часть отведена пешеходам и велосипедистам, а официальный туристический портал называет местную пешеходную зону одной из крупнейших в Европе.

Одно из самых известных мест – замок Гравенстен, или Замок графов. Современную крепость приказал построить граф Фландрии Филипп Эльзасский в 1180 году. Надпись над входом до сих пор напоминает об её основателе.

Гравенстен сохранил оборонительные стены, башни, донжон и другие элементы средневековой крепости. Посетителям открыты графская резиденция, укрепления и часть внутренних помещений. Отдельная экспозиция посвящена старинным орудиям наказания и судопроизводству. С верхних площадок открывается панорама центральной части Гента, поэтому замок стоит включить в маршрут даже тем, кто не планирует долго задерживаться в музеях.

Прогулка вдоль каналов

Прогулка вдоль каналов – еще один способ познакомиться с Гентом. Через город протекают реки Лис и Шельда, а исторический центр пересекают более мелкие водные артерии.

Особенно известны набережные Граслей и Коренлей. Когда-то здесь находился средневековый порт, а сейчас вдоль воды стоят исторические дома с характерными фасадами. Неподалеку находится мост Святого Михаила, откуда можно одновременно увидеть собор Святого Бавона, городскую колокольню и церковь Святого Николая.

По городу также курсируют туристические лодки. Классические экскурсии по каналам проводятся ежедневно, а капитан обычно одновременно выполняет роль гида. По состоянию на 2026 год базовая цена такой прогулки на официальном туристическом сайте Гента начинается от 7,5 евро.

С апреля до конца октября работает водный трамвай hop-on hop-off, позволяющий выходить у различных достопримечательностей и продолжать маршрут на следующем катере.

Гастрономический туризм

Бельгийская кухня – еще одна причина не ограничивать поездку несколькими часами. В Генте можно попробовать традиционные вафли, шоколад и фламандские блюда, а также провести вечер в небольших ресторанчиках исторического центра.

Один из районов, куда стоит заглянуть после прогулки по центру, – Патерсхол. Узкие улочки старого квартала заполнены ресторанами и небольшими заведениями, поэтому район особенно оживает вечером.

В то же время Гент славится богатой современной гастрономической культурой. Это студенческий город, поэтому выбор не ограничивается традиционной бельгийской кухней: здесь много международных, вегетарианских и недорогих заведений.

Удобный город для прогулок

Автомобиль для знакомства с Гентом фактически не нужен. Центральная часть города приспособлена в первую очередь для пешеходов и велосипедистов, а большинство основных достопримечательностей расположены недалеко друг от друга.

Велосипед здесь также является обычным городским транспортом. В Генте проложена сеть веломаршрутов, а велосипеды можно арендовать возле двух главных железнодорожных вокзалов и в центре.

Поэтому за день реально увидеть основные достопримечательности, но для неспешной поездки лучше выделить два-три дня. Этого хватит на исторический центр, замок, прогулку по каналам, музеи и вечер в местных кафе.

А благодаря своему расположению Гент удобно использовать и в качестве отправной точки для дальнейших путешествий по Бельгии – отсюда легко продолжить маршрут в Брюссель, Брюгге или Антверпен.

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