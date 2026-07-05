Там остановилось время: в горах обнаружили дом, которому более 111 лет

Высоко в горах, посреди леса, стоит старая хижина, которой уже более 111 лет. В ней нет света, водопровода и почти не ловит мобильная связь, зато есть тишина, тепло от печи и виды на горы.

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Домик совсем небольшой – примерно 4 на 3,5 метра. Его построили из буковых бревен, и дерево, несмотря на возраст хижины, до сих пор остается прочным. По словам хозяев, именно бук хорошо держит тепло, поэтому внутри даже в прохладную погоду уютно.

Комфорта в современном понимании здесь почти нет. В доме нет электричества, нет воды, а сигнал телефона ловится плохо. Но с водой, говорят хозяева, проблем нет: неподалеку течет ручей. Оттуда можно набрать воду, нагреть её на печи и даже помыться.

Для Николь, которая сейчас работает мастером тату в Праге, эта хижина – семейное место, связанное с несколькими поколениями.

"Когда-то здесь жили мой прапрадедушка с бабушкой, а теперь сюда приезжаем мы – чтобы побыть в тишине, отдохнуть душой и просто немного передохнуть", – рассказывает она.

Добраться до дома непросто. Примерно час нужно идти пешком в гору через лес, да еще и нести с собой тяжелые сумки. Но, по словам Николь, все это забывается, когда наконец доходишь до хижины.

Уже около девяти лет Николь вместе с мамой ухаживают за этим местом. Они постепенно ремонтируют хижину, что-то подкрашивают, убирают, топят печь и стараются поддерживать дом в живом состоянии.

Это не всегда просто. Хижина стоит в лесу, поэтому за ней трудно постоянно присматривать. Недавно, по словам девушки, там даже разбили окно. Однако семья не хочет покидать это место.

"Мы не сдаёмся, потому что для нас это не просто старая дача. Это покой. Это сила. Место, куда всегда хочется возвращаться. А спится здесь так сладко, как нигде в городе", – рассказывает Николь.

Местность, где стоит дом, называют "Борсуком". Николь объясняет, что название появилось не случайно: когда-то в этих лесах водилось много барсуков, и со временем это название закрепилось за этим местом.

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