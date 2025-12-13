'Такое бывает раз в жизни': почему туристы в восторге от Шпицбергена

Шпицберген остается одним из наименее посещаемых регионов Европы, однако именно это и обеспечивает ему уникальный туристический имидж. Архипелаг привлекает путешественников природными ландшафтами, полярными явлениями и возможностью увидеть Арктику.

Видео дня

Отзывы тех, кто побывал здесь, свидетельствуют об исключительности опыта. Шпицберген постепенно становится направлением, которое выбирают туристы, ищущие не комфорт, а новые впечатления и аутентичность. Детали рассказало издание Express.

Период Полярной ночи, с октября по январь, приносит архипелагу длительную темноту. В это время небо освещается северным сиянием, которое становится главным украшением зимних месяцев. Туристический портал Visit Svalbard отмечает: именно зимой архипелаг лучше всего раскрывает свой колорит и атмосферу.

На Tripadvisor один из путешественников описал поездку так: "Такое бывает раз в жизни, настоящая красота".

Другой добавил: "Вы не поверите собственным глазам, когда увидите, как четыре ледника сходятся в одном фьорде под светом северного солнца. Увидеть это в таком освещении – настоящая привилегия".

Шпицберген предлагает путешественникам огромные просторы, минимальную растительность и бесконечные ледники. Здесь нет толп туристов, а природа сохраняет первозданный вид. Местные жители признаются, что не представляют жизни в другом месте – суровые условия лишь усиливают ощущение свободы и особой близости к природе.

Для тех, кто ищет приключения, Шпицберген предлагает широкий спектр активностей: от катания на собачьих упряжках до поездок на снегоходах. Тем, кто предпочитает более спокойные прогулки, доступны экскурсии по ледовым пещерам или круизы вдоль побережья.

"Природные впечатления здесь нередко перехватывают дыхание. Меня даже доводило до слез. Все настолько величественное", – призналась местная жительница Лиса Дйонне.

За пределами поселений стоит путешествовать только с опытным гидом, ведь архипелаг – территория белых медведей.

Шпицберген остается одним из тех направлений, которые редко попадают в массовые списки, однако поражают каждого, кто рискнул увидеть Полярный мир вблизи. Это место не обещает легких прогулок или привычной туристической инфраструктуры, зато дарит опыт, невозможный нигде больше.

Если же вы ищете новых ощущений и хотите увидеть природу в ее первозданном величии, этот арктический остров точно не разочарует.

Ранее OBOZ.UA ранее рассказывал о самом популярном зимнем направлении в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.