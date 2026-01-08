Светит штраф: какую одежду строго запрещено носить на Карибах

Собираясь в отпуск, мы часто ориентируемся в первую очередь на прогноз погоды и просто берем ту одежду, которая ему соответствует. Однако опытные туристы знают, что лучше потратить дополнительное время, чтобы разведать, можно ли в месте вашего отдыха ходить в чем угодно.

Так издание Express указывает, что на Карибских островах, в частности на Барбадосе, один популярный принт находится под полным запретом. Его не разрешено носить даже детям. Появление в такой одежде может привести к серьезным проблемам с законом.

Вы можете быть удивлены, но этот принт – это камуфляж. И этот запрет распространяется на любые предметы одежды или аксессуары. Нарушителям грозят суровые санкции: от огромных штрафов, достигающих 170 000 гривен, до тюремного заключения сроком до одного года. Причина такой строгости заключается в том, что камуфляжный узор на Барбадосе зарезервирован исключительно для военных и полиции. Соответственно, ношение таких вещей гражданскими может быть расценено как попытка выдать себя за представителя власти.

Это правило часто становится неожиданностью для туристов, поскольку во многих странах камуфляж является привычным элементом уличной моды. В 2024 году активисты пытались декриминализировать ношение этого принта на Барбадосе. В частности за это выступал бывший министр внутренних дел Уилфред Абрахамс. Тем не менее, пока этот закон остается в силе. Кроме Барбадоса, подобные запреты действуют на Антигуа и Барбуде, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, а также Тринидаде и Тобаго.

Однако не только далекие острова имеют строгие правила относительно одежды. В Европе многие туристические центры ввели ограничения в ответ на рост количества отдыхающих. Те нередко разгуливают по городу в купальных костюмах и смущают местных жителей. Например, в Италии на побережье Амальфи и в Сорренто туристам и местным жителям запрещено появляться в купальниках за пределами пляжей и бассейнов. Штраф за такое нарушение может достигать 500 евро.

Аналогичные нормы ввели и испанские курорты, в частности Барселона и Майорка. В Барселоне за прогулку по городу в неподобающем виде можно получить штраф до 15 000 гривен, а на Майорке сумма взыскания может быть даже вдвое больше.

