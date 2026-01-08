УкраїнськаУКР
русскийРУС

Светит штраф: какую одежду строго запрещено носить на Карибах

Юлия Потерянко
Путешествия
2 минуты
1,8 т.
Светит штраф: какую одежду строго запрещено носить на Карибах

Собираясь в отпуск, мы часто ориентируемся в первую очередь на прогноз погоды и просто берем ту одежду, которая ему соответствует. Однако опытные туристы знают, что лучше потратить дополнительное время, чтобы разведать, можно ли в месте вашего отдыха ходить в чем угодно.

Видео дня

Так издание Express указывает, что на Карибских островах, в частности на Барбадосе, один популярный принт находится под полным запретом. Его не разрешено носить даже детям. Появление в такой одежде может привести к серьезным проблемам с законом.

Вы можете быть удивлены, но этот принт – это камуфляж. И этот запрет распространяется на любые предметы одежды или аксессуары. Нарушителям грозят суровые санкции: от огромных штрафов, достигающих 170 000 гривен, до тюремного заключения сроком до одного года. Причина такой строгости заключается в том, что камуфляжный узор на Барбадосе зарезервирован исключительно для военных и полиции. Соответственно, ношение таких вещей гражданскими может быть расценено как попытка выдать себя за представителя власти.

Светит штраф: какую одежду строго запрещено носить на Карибах

Это правило часто становится неожиданностью для туристов, поскольку во многих странах камуфляж является привычным элементом уличной моды. В 2024 году активисты пытались декриминализировать ношение этого принта на Барбадосе. В частности за это выступал бывший министр внутренних дел Уилфред Абрахамс. Тем не менее, пока этот закон остается в силе. Кроме Барбадоса, подобные запреты действуют на Антигуа и Барбуде, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, а также Тринидаде и Тобаго.

Однако не только далекие острова имеют строгие правила относительно одежды. В Европе многие туристические центры ввели ограничения в ответ на рост количества отдыхающих. Те нередко разгуливают по городу в купальных костюмах и смущают местных жителей. Например, в Италии на побережье Амальфи и в Сорренто туристам и местным жителям запрещено появляться в купальниках за пределами пляжей и бассейнов. Штраф за такое нарушение может достигать 500 евро.

Аналогичные нормы ввели и испанские курорты, в частности Барселона и Майорка. В Барселоне за прогулку по городу в неподобающем виде можно получить штраф до 15 000 гривен, а на Майорке сумма взыскания может быть даже вдвое больше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чего не стоит делать во время путешествия, если не хотите зря потратить время и деньги.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.