Страсусы, ишаки и медведи: путешествие по необычным фермам Украины, работающим зимой

Коровы, свиньи, курицы и утки – вот что приходит в голову, когда вспоминаешь о традиционных фермах. Но сейчас украинские предприниматели идут по креативному пути. В наши дни на таких хозяйствах, которые принимают гостей, можно встретить разных животных: от страусов до крокодилов. А еще здесь можно продегустировать необычные вкусности. Яйца, сыры собственного производства, вина, растительные масла и т.д.

К сожалению, в холодное время некоторые эко-усадьбы закрыты. Но для вас мы составили список заведений, двери которых открыты в любую погоду.

Ослиная ферма "Osloff"

В 20 километрах от столицы, в селе Большие Дмитровичи, располагается необычная локация. Основали ее хозяева, которые сначала планировали разводить животных только для себя. Но потом так увлеклись этим делом, что оно стало трудом всей жизни.

История фермы началась с желания владельцев употреблять более полезное молоко, чем коровье. Оказалось, что ослиное содержит меньше аллергенов и подходит человеческому организму гораздо лучше. Его можно пить даже малышам.

Первоначально в хозяйстве было всего несколько животных. Сейчас здесь проживает один ишак и тридцать ослиц. И владельцы не планируют останавливаться, ведь их ферма прославилась на всю Украину. Сюда постоянно приезжают туристы. Особенно полюбилась локация семьям с детьми.

Чтобы привлечь еще больше посетителей, хозяева готовят вкусный ослиный сыр. А еще угощают гостей свежим молоком. Также здесь можно порыбачить на озере, где водится толстолоб, щука, карась, сом и карп, арендовать баню или заказать необычную SPA-процедуру со льдом и набелом.

Ферма работает каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 19:30.

Буйволиная ферма

Еще одна необычная локация находится в Закарпатье в селе Олешник. Здесь заботятся о вымирающем виде животных.

На самом деле буйволы совсем нетребовательны. Еще недавно без них не обходились никакие посевные работы. Да и морозов они не боятся. Потому хозяйство спокойно работает зимой.

Разводить животных начали около десяти лет назад. За этот период стадо значительно увеличилось. В настоящее время на хуторе проживает более 50 самцов и самок. Для находящегося на грани исчезновения вида это неплохие показатели.

На ферме каждый день проводят экскурсии, так что вы ничего не потеряете, если приедете сюда спонтанно. Вас гостеприимно встретят, а также порадуют деликатесами. Чаще всего здесь угощают молоком, сыром "Панир", моцареллой, маслом и сметаной. Иногда бывает брынза.

Центр реабилитации бурых медведей

В Национальном природном парке "Синевир", расположенном в Закарпатской области, находится необычное хозяйство. Здесь выводят со стресса животных, подвергшихся жестокому издевательству.

Здесь есть медведи, которых поймали контрабандисты и везли на продажу, а есть "работавшие" в цирке, которые кроме кнута ничего и не знали. Так или иначе, всем жителям центра нужна квалифицированная помощь. И ее здесь предоставляют. Ветеринары постоянно ухаживают за животными, прививают их и расписывают рацион.

Здесь все сделано для комфорта зверей. У них даже свой бассейн есть, и, конечно, берлоги. Да что говорить, сама территория очень просторная. Да и климатические условия Карпат больше всего соответствуют природной среде медведей.

Кстати, после успешной терапии косолапых отпускают на свободу. Так что не волнуйтесь, вечно находиться в вольерах они точно не будут.

Долина страусов

Еще одна экзотическая ферма расположена в Киевской области. Здесь проживают все виды страусов, которые только существуют в мире. Первых жителей на хутор отвезли из Бельгии в 2001 году.

Мы уверены, что детям здесь очень понравится. Да и взрослые останутся под впечатлениями. По желанию, каждый посетитель может прослушать познавательную лекцию. Гид расскажет о привычках этих забавных созданий, их образе жизни и характере.

После экскурсии гости могут вдоволь пообщаться со страусами. Кстати, они это дело просто обожают, поэтому прятаться точно не будут. А еще они любят фотографироваться. Так что сделать множество хороших фотографий будет не сложно.

Также посетители могут прокатиться на страусах, отведать авторские блюда и продегустировать вина собственного производства.

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