Стоит увидеть хоть раз: недооцененные страны, где мало туристов

Социальные сети уже переполнены кадрами с толпами туристов в известных европейских городах, что часто отбивает желание путешествовать. Однако существуют направления, которые остаются вне поля зрения масс, но предлагают приключения всей жизни.

Анализ данных по безопасности и обновление инфраструктуры указывают на страны, где можно чувствовать себя спокойно без лишней бдительности. Как отмечает Travel Off Path, эти государства имеют самые высокие рейтинги безопасности от официальных ведомств и положительные отзывы от сообщества путешественников. Выбирая такие места, вы получаете аутентичный опыт, которого уже не найти в переполненной Риме или Барселоне.

Парагвай

Зажатый между гигантами Бразилией и Аргентиной, Парагвай часто остается незамеченным, что является его главным преимуществом.

Государственный департамент США присвоил стране наивысший уровень безопасности – 1, рекомендующий соблюдать обычные меры предосторожности. Цифровые кочевники отмечают, что чувствуют себя здесь гораздо спокойнее, чем в соседних странах.

Страна почти не затронута массовым западным туризмом, она аутентична и очень дешевая. Локации: Иезуитские миссии Ла-Сантисима-Тринидад-де-Парана (ЮНЕСКО), водопады Сальтос-дель-Мондай и экспедиции в Пантанал для наблюдения за ягуарами.

Монголия

Для тех, кто ищет уединения, Монголия – страна с самой низкой плотностью населения – является идеальным выбором.

Культура страны построена на гостеприимстве кочевников. В любой юрте вас примут как почетного гостя. Официальный уровень безопасности также соответствует 1-му уровню.

: Это возможность полного цифрового детокса среди диких лошадей и бескрайних горизонтов без всякого забора или мощеной дороги. Локации: Ночевка под Млечным Путем в пустыне Гоби, поиск окаменелостей динозавров в Горящих скалах и конные прогулки у озера Хубсугул.

Королевство Бутан

Бутан не просто надеется на безопасность туристов, а буквально проектирует ее на государственном уровне.

Уровень безопасности: Независимые путешествия запрещены – вы должны быть в сопровождении аккредитованного гида

Философия "Валового национального счастья" создает уникальную энергию спокойствия. Количество туристов ограничено высоким ежедневным сбором в $100 (4400 грн). Локации: Знаменитый монастырь "Гнездо тигра" на краю пропасти, крепость Пунакха и ледниковая долина Фобжиха.

Узбекистан

Узбекистан разрушает стереотипы о Центральной Азии, демонстрируя огромные инвестиции в туристическую инфраструктуру.

Соло-путешественницы отмечают отсутствие уличных домогательств и высокий уровень общественного порядка.Традиции гостеприимства гарантируют помощь местных в любой ситуации.

Между древними городами теперь курсируют скоростные поезда "Afrosiyob", что делает путешествие комфортным и быстрым. Локации: Бирюзовые купола Самарканда, средневековая Бухара и город-музей Хива.

Республика Палау

Если вы хотите убежать от шума мира, архипелаг из 250 островов в западной части Тихого океана станет лучшим выбором.

Уровень преступности здесь мизерный. Уровень 2 присвоен только из-за ограниченной медицинской инфраструктуры и остатков боеприпасов Второй мировой в специальных зонах.

Каждый посетитель подписывает "Клятву Палау" непосредственно в паспорте, обещая детям нации оберегать природу. Локации: Дайвинг в Голубом уголке, каякинг среди Скалистых островов и снорклинг в Озере медуз, где они не жалят.

