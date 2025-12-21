Стоит увидеть хоть раз: названы лучшие туристические улицы в мире

Чтобы по-настоящему понять город, не нужны путеводители со звездочками. Достаточно выйти на одну-единственную улицу — ту, куда ходят местные за кофе, пивом после работы, винтажным свитером или просто посидеть на раскладном стульчике и посмотреть, как течет жизнь.

Time Out ежегодно составляет рейтинг именно таких мест: не гламурных, не переполненных селфи-палками, а живых, аутентичных и очень разных. В 2025-м в топ вошли улицы от Рио до Хошимина, которые показывают, чем дышат их города прямо сейчас.

Прогуляться по ним — это как будто прокрутить город в ускоренном режиме: еда, музыка, мода, истории и люди, которые делают его особенным.

10 лучших улиц мира 2025 года

Руа-ду-Сенадо, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Оранжевая улица, Осака, Япония. Руа-ду-Бонжардим, Порту, Португалия. Улица Фан Гуа, Чэнду, Китай. Шербрук-стрит-Вест, Монреаль, Канада. Монтегю Роуд, Брисбен, Австралия. Майбахуфер, Берлин, Германия. Улица Олимпиу, Салоники, Греция. Орчард-стрит, Нью-Йорк, США. Улица Винь Хан, Хошимин, Вьетнам.

Руа-ду-Сенадо, Рио-де-Жанейро

Некогда богемный центр города, сегодня Руа-ду-Сенадо переживает настоящее возрождение. Исторические таунхаусы и бары столетней давности соседствуют с новыми стильными заведениями: от ресторана Lilia с органическими продуктами до дистилярни Destilaria Maravilha с коктейлями собственного производства. По субботам здесь звучит живая самба в легендарном Armazém Senado (открытом еще в 1907 году), а улица наполняется музыкой и танцами до ночи. Рядом арт-коллектив Solar dos Abacaxis восстанавливает старую фабрику под будущий большой гастрономический рынок. Это место, где традиция и современность Рио существуют в идеальной гармонии.

Орандж-стрит, Осака

Орандж-стрит — это улица-трансформер, которая за 15 лет успела побыть центром антиквариата, потом хайп-стритом с мировыми брендами уличной одежды, а теперь возвращается к японским корням. Здесь винтажная мебель и одежда 70-х соседствуют с перспективными локальными марками, ретро-кафе с кружками Gucci и Hermes — с современными кофейнями. Прогулка по этой улице — как путешествие во времени: от старой Осаки к той, какой она становится прямо сейчас. Тише соседней Шинсайбаши, она идеально передает характер города — расслабленный, но всегда в движении.

Улица Бонхардим, Порту

Бонхардим — это почти километр в центре Порту, где старые продуктовые магазины и легендарные бифана-бары мирно сосуществуют с новыми стильными заведениями. Здесь можно купить продукты в Casa Januário, работающей с 1898 года, а в пяти минутах — позавтракать свежим хлебом на закваске в Mila Bonjardim. Улица уже обрастает модными отелями (например, в бывшей мыловарне) и ресторанами с экспериментальной португальской кухней. На южном конце — величественный театр Риволи и одна из самых красивых площадей города. Это следующий "большой" район Порту — и он происходит прямо сейчас.

Улица Фанхуа, Чэнду

Еще несколько лет назад Фанхуа была обычной спальной улицей. Сегодня это любимое место местных, чтобы пить кофе, есть уличную острую еду и смотреть на людей. Отремонтированные низенькие дома украшены фресками, кофейни вечером становятся винными барами, а ювелиры работают прямо за стеклом — можно наблюдать за процессом. Традиционные киоски с чендусскими закусками стоят рядом с современными бутиками. Приходите днем, берите раскладной стул — и просто наслаждайтесь нефильтрованной жизнью города.

Шербрук-стрит Вест, Монреаль

Западная часть Шербрук — это Золотая квадратная миля Монреаля с историческими особняками, лучшими музеями города и роскошными отелями. Рядом — кампус одного из топовых университетов мира и десятки независимых бутиков и винтажных магазинов. Здесь можно выпить лучший послеобеденный чай в Ritz-Carlton, а затем пойти на индийский наан или южное барбекю. Улица сочетает старинную элегантность и современную монреальскую креативность — и делает это с удивительной легкостью.

Монтегю Роуд, Брисбен

Бывшая промышленная зона на берегу реки превратилась в самый креативный район Брисбена. Здесь в отреставрированных складах живут балет и театр, работают независимые галереи, скалолазные залы и самый маленький японский бар города. Гастрономия — отдельная гордость: от корейской уличной еды до ближневосточного ресторана в бывшей обувной фабрике. По субботам здесь еще и фермерский рынок. Это место, где Брисбен чувствуется самым свободным.

Майбахуфер, Берлин

Когда клубы закрываются, жизнь перемещается на берег канала Майбахуфер. Здесь под ивами пьют пиво, едят веганские пончики и покупают бурек на знаменитом Турецком рынке. Велосипедисты, пикники, блошиные рынки и запах свежих вафель — это дневной Берлин во всей красе. Улица идеально показывает, как город умеет быть одновременно расслабленным и очень живым.

Улица Олимпа, Салоники

Улица Олимпа — это место, где исторические фасады встречаются со студенческой энергией. Днем здесь винтажные магазины и арт-пространства, вечером — столики на тротуарах, инди-музыка и крафтовое пиво. Это сердце непринужденных Салоник с лучшими тавернами и барами города. А в нескольких шагах — римская агора и блошиный рынок Bit Bazaar.

Орчард-стрит, Нью-Йорк

Восемь кварталов Нижнего Ист-Сайда, где еще сохранилась настоящая нью-йоркская грубоватая аутентичность. Секонд-хенды, пиццерии (Scarr's Pizza — одна из лучших в мире), фотобудки и бары с креативными коктейлями. Улица оживает вечером: музыка, столики на улице, толпы. Это Нижний Ист-Сайд, который не стал музеем, а продолжает меняться.

Винь Кхан, Хошимин

Официальная фуд-стрит в бывшем "опасном" 4-м районе — теперь самое оживленное место Сайгона после захода солнца. Километр морепродуктов, улиток и пива Saigon Special (банки традиционно мнут и бросают под стол). Караоке, уличные музыканты, мотоциклы и запах жареных кальмаров — это Вьетнам в чистом виде. Заведения работают до 6 утра, а рядом открывается рынок — идеальный финал ночи.

