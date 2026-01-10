Старше Афин и Рима: где расположен город, который прозвали 'самым большим секретом Европы'

Что вам приходит на ум, когда речь идет об одном из древнейших городов в Европе? Скорее всего вы вспомните греческие Афины или итальянский Рим – две колыбели античной цивилизации. Но на континенте существует город, значительно древнее их и при этом лишенный такого внимания туристов.

Как пишет Express, на него обратили внимание YouTube-блогеры с канала Midlife Travel Tales. Они были поражены тем, что Пловдив в Болгарии насчитывает более 8 000 лет и фактически является одним из старейших поселений мира. По их мнению, город, переполненный античными памятниками, заслуживает того, чтобы увидеть его собственными глазами. И, безусловно, должен стать новым объектом интереса среди любителей путешествий.

Особое впечатление на блогеров произвела архитектура Старого города. Вдоль извилистых мощеных улочек Пловдива раскинулись безупречно сохранившиеся старинные дома, раскрашенные в нежные пастельные тона. Не менее интересен исторический творческий район Капана – настоящий лабиринт узких пешеходных переулков. Сегодня это сердце городского креатива, где художественные галереи и ремесленные мастерские граничат с модными кафе, уютными ресторанами и центрами ночной жизни. Все это вместе создает неповторимую культурную мозаику города.

Исторический фундамент современного Пловдива держится на тысячелетних пластах цивилизации. Археологические раскопки подтверждают, что Пловдив был основан, как поселение, еще в VII тысячелетии до нашей эры, в эпоху неолита. Это делает его значительно старше Рима или Афин. Наибольшего же расцвета город достиг под властью Римской империи после 72 года до н. э. Пловдив стал стратегическим благодаря своему расположению на Via Militaris – ключевой военной и торговой артерии, которая пролегала через Балканы.

Римское прошлое здесь не просто экспонат в музее, а часть повседневной жизни. Чего стоит только величественный Римский театр, где и сегодня, как и тысячи лет назад, проводят спектакли, масштабные концерты и фестивали. А под главной торговой улицей современного города скрыт древний стадион, где когда-то соревновались атлеты и мчались колесницы на глазах у тысяч зрителей. Также гости города могут посетить прекрасно сохранившийся Античный Форум, который в древности служил главным центром общественной и политической жизни.

Путешественники отдельно выделяют чрезвычайную гастрономическую привлекательность Пловдива. Местная кухня – это яркий микс турецких, балканских и средиземноморских традиций. Каждый гость города просто обязан попробовать знаменитую слоеную баницу, сытное мясное рагу каварму, готовящееся на медленном огне, или сочные кебапче – традиционные колбаски из мясного фарша на гриле. Пловдив предлагает идеальное сочетание глубокой старины, оживленной культуры и искреннего балканского гостеприимства.

