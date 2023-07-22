Сорочинскую ярмарку впервые проведут в другом месте: куда перенесли

Впервые в истории Сорочинской ярмарки ее проведут в другом городе. В этом году крупнейшее в Украине и самое известное за ее пределами ярмарочно-выставочное мероприятие состоится во Львове.

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Об этом заявили на официальной странице Сорочинской ярмарки в Facebook. Она пройдет с 24 по 27 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мероприятие будет посвящено Дню Независимости Украины и пройдет под слоганом "Восток и Запад вместе!"

"Вас ждут изделия мастеров народного творчества, товары украинских компаний, продукция крафтовых производителей, блюда украинской кухни. Яркая культурно-художественная программа, розыгрыши", – говорится в посте.

Сорочинская ярмарка пройдет при поддержке Львовской ОВА и Департамента культуры и туризма Полтавской ОВА по улице Коперника, 17, Дворец искусств. Часы работы: 10.00 – 19.00.

Заметим, что ранее культурное мероприятие традиционно проводилось в предпоследнюю неделю августа на ярмарочной площади в 16,2 га под открытым небом в центре села Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.

В 2020 году Сорочинскую ярмарку впервые в истории отменили. Причиной послужила пандемия COVID-19. В 2022 году она не состоялась из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия на территории Украины.

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