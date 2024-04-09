Скрытая жемчужина Европы. Названа страна для дешевого отдыха с богатой историей и культурой

Эксперт по путешествиям и блогер Николай Лонне назвал бюджетное место для отдыха, которое поразит своей культурой и историей. Если вы в поисках, где провести отпуск в этом году, обратите внимание на Сараево – душу Балкан.

Городской отдых в Восточной Европе – недооценен, особенно среди путешественников с ограниченным бюджетом. Об этом сообщает Express.

Николай отметил: когда люди думают о "лучшем в Европе", они представляют себе греческие острова, французские виноградники или итальянское побережье. "Но некоторые из самых выгодных мест остаются без внимания. Возьмем Сараево – город с таким богатством культуры и исторической глубиной", – говорит блогер.

Историческое значение столицы поражает – здесь началась Первая мировая война, а остатки османского и австро-венгерского влияния оказали городу культурную яркость Востока и Запада.

"Даже спустя десятилетие после его трагического военного прошлого стойкость и гостеприимный дух Сараево глубоки", – добавляет эксперт. Жертв войны чествуют в местном Музее преступлений против человечества и геноцида 1992-1995 годов.

Бащаршия – это старый городской базар и идеальное место, чтобы отведать традиционные боснийские блюда или купить сувенир. Чтобы увидеть лучший вид на город, отправляйтесь в Желтую крепость, которая особенно популярна на закате.

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