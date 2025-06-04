5 аналогов зарубежным аттракциям в Украине. Где посмотреть на киевскую Эйфелеву башню и увидеть Иерусалим

Украина полна природных чудес и рукотворных шедевров. Путешествуя, захватите этот список аналогов зарубежным аттракциям, чтобы добавить к отпуску пикантности, сбив всех с толку в социальных сетях. Вас ждут 6 вариантов Эйфелеевых башен, портал в Прагу и Израиль.

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Киевская Эйфелева башня и еще 6 вариантов прикоснуться к шедевру в Украине

Романтическая Франция с мурлыкающими мелодиями, вальсирующими голубями под аккомпанемент и ароматом круассанов – это идеалистическая картинка, которую мечтают увидеть многие украинцы. Конечно, когда попадаешь в Париж, все немного приземленнее и не такое ароматное. Но главной целью каждого туриста является самая популярная достопримечательность столицы Франции – 150 метровая красавица Эйфелева башня. Фото с ней – мечта путешественника и романтика. Мечту можно легко осуществить, не покидая Украины. Этому доказательством стал инстаграм блог Little Paris Ukraine, где фотограф Александр Попенко нашел около 150 вариантов сфотографироваться с парижско–украинской красавицей башней. Если исключить нарисованные варианты и оставить желание прикоснуться к аттракции, есть 6 замечательных возможностей осуществить романтическую мечту.

Французский квартал в Киеве – это первая локация столицы, где можно постичь 16 метрового близнеца Эйфелевой башни. Дойти до аттракции можно со ст. метро Лыбедская, потратив на это 5–10 мин. Правда, вплотную к башне вряд ли удастся подойти, ведь территория жилого квартала ограждена. Однако фотографии можно сделать хорошие.

Башня на крыше подъезда на Лесном массиве в Киеве - монумент установил один из жителей подъезда, приобретя точную копию сооружения. Чтобы добавить романтики и красоты, художник обкрутил башню небольшой гирляндой, и включает ее на день взятия Бастилии, или по просьбе туриста.

Район Дарницы в Киеве – возле гостиницы "Bratislava".

Харьков – Эйфелева башня в торгово-развлекательном комплексе "Французский бульвар".

Житомирская политехника – вариация Эйфелевой башни с польской вышиванкой в орнаменте.

Коростень – прототип башни на территории стадиона "Спартак".

Винница – высотой с 5ти этажное здание.

Зарваница – украинский Иерусалим

Посетите Тернополь, чтобы увидеть Иерусалим. Именно здесь расположена Зарваница. Этот комплекс сооружений является почти архитектурной копией знаменитого святого места Израиля. Приложиться к Гробу Господнему и пройтись Лестницей покаяния, увидеть Львиные ворота и Башню Давида и все это, не покидая родной Украины.

Святое место наполнено спокойствием и энергией молитв, сюда люди приезжают за восстановлением надежды, укреплением в вере и душевным балансом, о котором стоит себе напоминать чаще. Локация интересна, как памятник архитектуры, как святое место и, как исключительный опыт.

Близнец замка Бургхаузен (Германия) – замок Паланок в Мукачево

Настоящие архитектурные братья–близнецы. Два замка, один в Германии, второй в Украине, мало отличаются между собой внешне. Но, как и у близнецов, характерным отличием является внутреннее наполнение. Каменные крепости хранят личные секреты истории известных деятелей, легенды и артефакты.

Может, вы и хотите посетить немецкий вариант первым, но у нас есть преимущество. На территории замка Паланок установлена статуя Федора Корятовича и, по преданию, она исполняет желания.

Оршольц в Германии – Залещики, Тернопольская область

Видимо, природа имеет свои секретные штампы, которые любит повторять. Где–то в Германии река Саар повернула почти на 360 градусов и образовала почти остров, который посещает много туристов. В Украине мощный Днестр повторил трюк и образовал Залещики, которые набирают популярность в туристических направлениях. Залещики могут стать локацией для ближайшего отпуска, ведь, кроме удивительных пейзажей, здесь найдется много интересного для развлечений и активного отдыха. Городок прекрасен и интересен, как архитектурно, так и по наполнению.

Кржижиковые фонтаны – фонтаны Винницы

Если хотите увидеть один из самых красивых фонтанов мира, стоит отправиться в Винницу. Плавучий фонтан с его светомузыкальным шоу становится незабываемым впечатлением, на которое охотятся и зарубежные туристы. Маленький спойлер: если хотите попасть на масштабное удивительное шоу не только света и воды, но и украинской музыки подстроиться под открытие сезона весной. Хотя фонтан Винницы сравнивается с поющими Кржииковыми фонтанами в Праге, аналогов винницкому водяному зрелищу нет.

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