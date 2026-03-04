Самый токсичный город мира раз в год наполняется людьми: где расположен

Лишь раз в год в праздник призрачный город, который считают одним из самых токсичных в мире, снова оживает. На улицах собирается толпа, вспыхивают огни, раздается смех и шум, но как только день подходит к концу – люди уезжают, а город снова погружается в гнетущую тишину.

Как пишет Express, сейчас так живет городок Пичер в штате Оклахома, США. Когда-то здесь работали важные шахты и жило немало людей. Из-под земли здесь доставали свинец и цинк, а горняки перевозили семьи в этот маленький "райский уголок" в глуши. Развитие было молниеносным. Однако именно богатства, спрятанные в недрах в конце концов Пичер и уничтожили.

По состоянию на 1920 год, когда добыча ископаемых достигла своего пика, население города составляло почти 10 000 человек. Шахтные тоннели пронизывали землю прямо под городской инфраструктурой, а огромные горы отвалов – токсичных остатков породы – возвышались по всему городу. Местные детишки постоянно играли на этих ядовитых кучах, из-за чего чужаки пренебрежительно прозвали их "крысами с отвалов". Этим же опасным материалом даже латали дыры на дорогах.

Отток населения начался в 1926 году. Добыча ископаемых прекратилась, семьи начали выезжать, и к 1960-м годам в городе осталось лишь две с половиной тысячи жителей. В 1967 году шахты в Пичере окончательно закрыли, а главное – из них перестали откачивать воду. Это и стало началом катастрофы: шахтные стволы затопило, и вода превратилась в ядовитый коктейль со сверхвысоким содержанием свинца, цинка, железа, никеля и кадмия. Впоследствии эта токсичная смесь просочилась в окружающие ручьи.

В середине 90-х медики начали бить тревогу: анализы крови местных детей показали, что у 35% уровень свинца зашкаливает. В 2004 году тесты почвы в детсадах и на школьных дворах подтвердили наличие тяжелых металлов. Этого оказалось достаточно, чтобы Агентство по охране окружающей среды и власти штата объявили принудительную эвакуацию и выкуп всех домов в городе.

Но Пичер пришлось покинуть не только из-за отравленной почвы. После закрытия рудников под городом осталось 1400 пустых каверн. Со временем токсичная вода подмыла опоры, и теперь весь город в любой момент рискует просто провалиться сквозь землю в ядовитую грязь.

Официально здешний муниципалитет прекратил существование в 2013 году. Последние смельчаки, которые пытались остаться, согласились на выплаты после того, как в 2008 году торнадо убил шесть человек и разрушил 160 домов. На сегодня город официально признан непригодным для жизни.

Несмотря на то, что Пичер опустел, люди, которых заставили покинуть родные дома, раз в год возвращаются сюда на один вечер. В начале декабря в городе проходит рождественский парад. Бывшие жители снова становятся хозяевами на собственных улицах. Среди токсичной пустоши они пьют, едят и поют песни. Многие из них надевают свитшоты с надписью "Крыса из отвалов" – старое оскорбительное прозвище они превратили в символ стойкости и знак гордости за свое прошлое.

