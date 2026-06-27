Самый малопосещаемый регион Испании удивляет туристов: в чем преимущества Ла-Риохи

В то время как Испания в прошлом году отмечала рекордные 96,8 миллиона иностранных туристов, один уголок страны почему-то остался практически незамеченным. Провинция Ла-Риоха, уютно расположившаяся между Страной Басков и Кастилией-и-Леоном, в июне 2025 года приняла лишь чуть более 18 000 посетителей.

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Как пишет The Olive Press, хотя по популярности этот регион значительно уступает таким туристическим гигантам, как Андалусия и Каталония, ему все равно есть что предложить. Да, в Ла-Риохе нет пляжей и всемирно известных достопримечательностей, однако здесь легко найти доступное жилье, а еще именно в этой провинции производят знаменитые на весь мир вина. К тому же здесь можно обрести простор и спокойствие, недоступные в регионах, которые буквально страдают от наплыва туристов.

В первую очередь в Ла-Риоху стоит посетить любителям вина. Регион DOCa Rioja является одной из самых авторитетных винодельческих зон в мире, и гостям с радостью продемонстрируют, почему это так. В 2025 году винодельни Риохи посетили более миллиона человек, что принесло местной экономике свыше 214 миллионов евро. Более трети посетителей прибыли из-за рубежа, причем одними из самых многочисленных групп стали британцы и американцы.

В отличие от Тосканы или калифорнийской долины Напа, Риоха до сих пор предлагает относительно непринужденный и доступный по цене винный туризм. Например, в окрестностях города Аро гости могут посетить несколько самых известных виноделен Испании. А экскурсия будет легкой и непринужденной, ведь все они расположены на расстоянии пешей прогулки друг от друга.

Но не только вином славится Ла-Риоха. Расположенные здесь монастыри Сан-Миллан-де-ла-Коголья считаются колыбелью письменного испанского языка и являются одними из главных культурных сокровищ региона.

Через этот край также проходит путь Сантьяго (Камино-де-Сантьяго), который круглый год привлекает паломников и любителей пеших походов. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе природный парк Сьерра-де-Себольера предлагает леса, горные тропы и захватывающие пейзажи, которые кардинально отличаются от переполненных прибрежных курортов Испании.

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Отдельного внимания заслуживает местный рынок недвижимости. В то время как доступность жилья становится все более острой проблемой по всей Испании, Ла-Риоха остается одним из самых дешевых регионов страны.

В мае 2026 года средние цены здесь составляли всего 1487 евро за квадратный метр — это меньше половины среднего показателя по стране и примерно четверть от стоимости жилья в Мадриде. Даже Логроньо, столица региона, остается вполне доступным городом по сравнению с большинством испанских городов.

К тому же местные власти сейчас активно пытаются привлечь новых жителей, предлагая льготы и стимулы для тех, кто захочет переехать в населённые пункты, страдающие от оттока населения. А значит, здесь можно не только хорошо отдохнуть, но и поселиться в тишине и среди великолепной природы.

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