Где жить на пенсии как король: названы лучшие страны для переезда

Многие пожилые люди мечтают сменить обстановку и провести счастливые годы в другой стране. Кто-то представляет себе отдых в небольшом домике на теплых европейских побережьях, а кто-то стремится к экзотике в тропических регионах.

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Однако переезд за границу требует тщательного анализа стоимости повседневной жизни, гостеприимства местного населения и уровня развития системы здравоохранения. Специализированные индексы, составленные на основе подробных расчетов и отзывов тысяч экспатов, помогают выбрать идеальное направление для эмиграции. Издание penzcentrum.hu представило актуальные рейтинги за 2026 год, которые указывают на страны с наилучшими условиями для иностранных пенсионеров.

Топ стран по критериям Индекса выхода на пенсию за рубежом

Этот рейтинг основан на четких статистических данных и оценивает страны по доступности медицинского обслуживания, простоте оформления виз и общим расходам на проживание.

Филиппины (78 баллов): Страна заняла первое место благодаря максимально упрощенной процедуре получения визы и низким ценам. Поскольку английский язык является официальным, адаптация здесь проходит быстро, а частные больницы в крупных городах соответствуют самым современным стандартам. Таиланд (77 баллов): серебряный призер выделяется всемирно известными частными клиниками и высоким уровнем медицинского обслуживания. Несмотря на обязательное страхование для получения пенсионной визы, развитая инфраструктура делает страну очень привлекательной. Колумбия (73 балла): страна стала лидером среди латиноамериканских государств благодаря простоте получения документов и низкой стоимости услуг. Здравоохранение в мегаполисах хорошо развито, однако для комфортной жизни необходимо владеть испанским языком. Португалия (71 балл): занимает одну из самых высоких позиций среди европейских стран благодаря безопасности, распространенности английского языка и специальной визе D7. Расходы здесь выше, чем в Азии, но это компенсируется надежной медициной и культурной близостью. Шри-Ланка и ЮАР (69 баллов): Шри-Ланка привлекает рекордно низкими расходами на жизнь, тогда как Южная Африка предлагает качественные частные больницы и долгосрочную пенсионную визу с возможностью последующего оформления вида на жительство.

Лучшие направления по версии Глобального индекса выхода на пенсию

Данный анализ основан на субъективном опыте, репортажах корреспондентов с мест и учитывает такие факторы, как климат, жилищные условия и общая привлекательность жизни в стране.

Греция: возглавила список благодаря концепции "медленной жизни", гостеприимной атмосфере и более чем 300 солнечным дням в году. Страна предлагает доступные цены и современные медицинские услуги. Панама: предлагает знаменитую визу Pensionado, которая гарантирует иностранным пенсионерам значительные государственные скидки на коммунальные услуги и развлечения. Страна стабильна и обладает развитой инфраструктурой. Коста-Рика: привлекает философией единения с природой "Pura Vida". Государство имеет отличные программы для инвесторов и образцовую систему здравоохранения. Португалия: сочетает европейский исторический шарм с современным сервисом, высоким уровнем безопасности и разнообразными климатическими зонами. Мексика: популярна благодаря низкой стоимости проживания, разнообразным ландшафтам и большим, активным сообществам иностранных эмигрантов. Италия: привлекает поклонников "сладкой жизни", искусства и изысканной гастрономии, причем южные регионы страны являются наиболее финансово доступными. Франция: отличается медициной мирового класса, к которой иностранцы с видом на жительство могут беспрепятственно присоединиться уже через три месяца. Испания: известна благоприятным климатом и городами, идеально подходящими для пеших прогулок, а также высоким уровнем медицинского обслуживания. Таиланд: предлагает беззаботный образ жизни, гибкие визовые правила для пенсионеров и доступные клиники высокого уровня. Малайзия: мультикультурная среда, где широко используется английский язык, а специальная правительственная программа значительно упрощает процесс переезда и обустройства на новом месте.

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