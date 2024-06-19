Самый большой в мире аэропорт планируют открыть в 2030 году: как он будет выглядеть. Фото

Крупнейший в мире международный аэропорт имени Короля Салмана будет открыт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в 2023 году. Ожидается, что в терминале будут размещены 6 гигантских взлетно-посадочных полос на сумму более 28 миллиардов долларов (более триллиона гривен).

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Площадь аэропорта будет составлять более 57 квадратных километров, 12 из которых будут отведены под торговые точки, так что вы можете делать покупки, пока ждете посадки. Об этом сообщает Metro.

Проектированием аэропорта занимается компания Foster&Partners, которая также работала над автобусным терминалом Midtown в Нью-Йорке и новым аэропортом Марселя. Он объединит текущие терминалы международного аэропорта Короля Халида, работающего с 1983 года.

Хотя список авиакомпаний, которые будут работать в Международном аэропорту Короля Салмана, еще не объявлен, строительство должно создать около 150 тысяч рабочих мест, от пилотов до бариста. По оценкам, новое сооружение будет обслуживать 120 миллионов пассажиров, и к 2050 году это количество, вероятно, увеличится до 185 миллионов и является частью инициативы по увеличению туризма в Эр-Рияде.

"Проект аэропорта отвечает видению Саудовской Аравии превратить Эр-Рияд в десятку лучших городов мира и способствовать росту населения до 15-20 миллионов человек к 2030 году", – говорится в официальном пресс-релизе.

Крупнейшим аэропортом в мире является международный аэропорт имени короля Фахда, также известный как аэропорт Даммам, в Саудовской Аравии. Открытый для коммерции в 1999 году, ранее служивший авиабазой США во время войны в Персидском заливе, теперь обеспечивает сообщение с 43 пунктами назначения. Более 10 миллионов пассажиров ежегодно совершают рейсы в аэропорт, здесь работают 37 авиакомпаний. Это также третий по величине аэропорт Саудовской Аравии по количеству пассажиров.

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