Самые роскошные курортны: куда отправиться в отпуск этим летом

Жаркий сезон в разгаре, и многие мечтают о незабываемом отдыхе. Какое направление выбрать – рассказываем ниже.

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Лазурный берег, Франция

Располагается между французскими Альпами и Средиземным морем. Место известно развлечениями, многочисленным фестивалям и концертам. А еще захватывающими дыхание пейзажами и живописными локациями с белым песком и бирюзовой водой.

Ментона

Провинция находится между итальянской Ривьерой и княжеством Монако. Пляжи яркого города считаются одними из лучших на побережье. Они славятся чистотой, безопасной береговой линией и развитой инфраструктурой.

Однако не только море способно удивить гостей. Обязательно посетите Старый город. Пройдитесь по узким улочкам и зайдите в собор Мон-Сен-Мишель. Он находится на острове-скале, имеющем форму гранитного конуса. Аббатство построили в далеких XI веке.

А еще не обходите музей Жана Кокто. Его посвятили известному поэту и художнику. Отдохните от городской суеты, посещая природные комплексы Ментона: Le Parc Du Pian, Les Colombières и Villa Maria Serena.

Настоящая жемчужина региона – отель Four Seasons Grand Hôtel du Cap-Ferrat. Он объединяет в себе элементы вечной классики, элегантности и роскоши.

Трехзвездочные апартаменты обойдутся от €80, а четырехзвездочные – от €145.

Ницца

Один из самых известных курортов, особенно среди состоятельных людей. Город наполнен дорогими виллами, модными бутиками и изысканными отелями. Большинство пляжей – платные. Ориентируйтесь на цену от €12-15 и больше. Их оборудовали необходимой инфраструктурой и заботятся об опрятном виде.

Ценителям истории советуем посетить музеи Шагивала, Матисса и изобразительных искусств. В выставочных залах хранятся работы Дега, Ренуара и Моне. А за красивой архитектурой следуйте к дворцу Massena или Lascaris.

Также неподалеку находятся вилла Леопольда, которую признали самой дорогой в мире, и Эфрусси-де-Ротшильд. В последней хранится огромная коллекция произведений разных эпох.

Стоимость проживания в трехзвездочном отеле стартует от €90, а в пятизвездочном от €350.

Монако

Страна славится наибольшим количеством миллионеров. Здесь проживает более 30% богачей. Локация особенно понравится любителям скоростных автомобилей и роскошных яхт. Городской пляж Larvotto является портом, где причаливают изысканные суда.

Если захотите побаловать себя местным лакомством, направляйтесь на площадь Оружия в Монако-Виль. А чтобы быстро разбогатеть в будущем, потрите памятник Адаму и Еве. Он стоит недалеко от главного казино Монте-Карло.

Ночь в отеле обойдется в €300 и выше.

Ле Меридиен

Лучшее побережье, где можно научиться водить квадроцикл или прокатиться на водном велосипеде. Чтобы осмотреть окрестности Монако, советуем арендовать небольшую лодку. На прогулке можно встретить немало дельфинов.

Кстати, недалеко от берега установили специальную сетку. Она предотвращает попадание медуз в акваторию набережной. Так что морские жители не смогут испортить отдых.

Сардиния, Италия

Располагается в центре Средиземного моря. Райские набережные славятся чистой, прозрачной водой и живописными бухтами. Одним из самых лучших пляжей считается Поэтто.

Здесь можно арендовать яхту и отправиться в путешествие на один из маленьких островов. Самый посещаемый курорт – Коста Смеральда. Туристы его обожают за возможность роскошно отдохнуть. Сюда охотно возвращаются миллионеры со всего мира.

Чтобы увидеть здания в стиле каталонской готики, барокко и неоклассицизма, направляйтесь в город Сассари. Кстати, недалеко от провинции есть место, где люди до сих пор говорят на собственном диалекте лигурийского языка. Чтобы услышать это своими ушами, поезжайте в Карлофорте.

Жилье можно найти от €65 и выше.

Корсика, Франция

Остров славится невероятными прибрежными пейзажами, огромными лесами и высокими заснеженными горами. Пляжей здесь около 200, поэтому выбор у туристов велик. Чтобы полюбоваться прекрасным видом, выбирайте Calvi Beach. Здесь преобладает белый песок, а береговая линия простирается примерно на 6 км.

Рядом располагаются разные кафе и бары. Для ценителей снорклинга советуем Arinella Beach. Для тех, кто хочет убежать подальше от городской суеты, прекрасно подойдет Roccapina Beach. Путешественники смогут побыть наедине с природой, отдохнуть телом и душой.

Кстати, Корсика – родина Наполеона Бонапарта. Здесь находится дом-музей, когда-то принадлежавший его семье. Обязательно посетите Национальный парк Ле-Каланш. Удивительное природное явление может похвастаться высокими острыми скалами, побережьем моря и лесистыми холмами. А еще считается что это самое романтичное место на всем острове.

Бунгало с одной спальней обойдется в €130 за ночь.

Миконос, Греция

Самый посещаемый остров страны. Достопримечательности сделали его одним из самых дорогих курортов Европы. На архипелаге находится множество клубов и баров, а всемирно известные диджеи здесь даже имеют собственные резиденции.

Парадайз

Ячейка для тех, кто любит нудистский отдых. Для поддержания атмосферы здесь круглые сутки работают экраны MTV. За вход и лежак с зонтиком придется заплатить около €12-15 в сутки.

Платис-Ялос и Псару

Локация для семейного отпуска с детьми. Здесь путешественники найдут рестораны, центр дайвинга, уединенные пляжи и т.д. Для водных развлечений отправляйтесь на север архипелага. Ветры там всегда сильные.

Чтобы увидеть одну из визитных карточек Миконоса, езжайте к ветряным мельницам. Их выстроили еще в XVII веке. А в морском музее гости увидят копии гребных судов времен античности.

Апартаменты с одной спальней стоят от €300.

Собирайте чемоданы и отправляйтесь в незабываемое путешествие. Езжайте навстречу новым впечатлениям!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пляжных курортах Европы.