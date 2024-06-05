Лучшие пляжные направления Европы: куда планировать путешествие этим летом

Солнечные лучи и бескрайние просторы синего моря все больше побуждают туристов бронировать билеты. Где мечты об отдыхе становятся реальностью – читайте ниже.

Кипр

Один из самых популярных курортов. Славится чистотой пляжей и множеством развлечений. Ценители дайвинга и снорклинга здесь найдут живописные бухты со скалистыми берегами. Для детей на острове построили немало аквапарков, современных музеев и ферм с животными.

Вода в Средиземном море всегда теплая и прозрачная. Здесь держится комфортная температура не только весной или летом, но и зимой.

Вот несколько вещей, которые следует знать:

Валюта острова – евро. Официальный язык – греческий и турецкий. Однако не волнуйтесь, на английском широко говорят в туристических зонах. До Кипра можно добраться самолетом, дальше – такси или автобус.

Ночь в отеле обойдется минимум в €80.

Балеарские острова

Любите развлекаться? Тогда направляйтесь на Ибицу. Здесь находятся одни из самых известных ночных клубов в мире. Лучшее время для путешествия – с мая по октябрь. Именно в этот период царит теплая и солнечная погода. Но имейте в виду цены здесь относительно высокие.

Ищете тишину и покой? Присмотритесь к острову Ферментер. Здесь солнечно почти 300 дней в году. Больше всего туристы любят шестикилометровый берег в виде полумесяца. Он устлан уютными каменистыми бухтами с видом на горы.

Кстати, здесь можно загорать обнаженным. Поэтому учитывайте этот факт при планировке поездки.

Хотите отдыхать в окружении живописных пейзажей? Отправляйтесь на Майорку. Здесь путешественников ждет богатая и разнообразная природа с горными пейзажами. Климат теплый и мягкий, а осадки – редкость. Между тем, ежегодно сюда приезжает король Испании с семьей. А еще здесь часто покупают виллы голливудские звезды.

Планируете отпуск с семьей? Летите на Менорку. Вся территория острова – это заповедная зона. Здесь живут редкие представители фауны. Для тех, кто хочет больше изучить флору, здесь прокладывают специальные маршруты.

Важный момент: на пляжах даже в высокий сезон нет толпы туристов.

Албания

Для владельцев ограниченного бюджета эта страна станет настоящей находкой, поскольку цены здесь в разы ниже, чем в соседней Хорватии. Тихие бухты, современные курорты, райские берега, круизные лайнеры – все это ждет вас в Албании.

Салоу, Испания

Город с многочисленными развлечениями. Здесь есть луна-парки, велосипедные дорожки и яхт-клубы. По всему королевству это лучшее место для отпуска с детьми.

А еще недалеко от курорта располагается центр Aquopolis. Здесь есть и сафари, и зверинцы, и, конечно, водный комплекс.

Размещение в хороших апартаментах обойдется от €90 за ночь.

Несебир, Болгария

Настоящая жемчужина Черноморского побережья. На каждом шагу туристов встречают шедевры старинной архитектуры. Здесь размещаются обширные туристические комплексы с комфортными набережными.

Цена в сутки в отеле стартует от €25.

Котор, Черногория

Пляжи здесь делятся на общественные и приватные. Но каждый из них чист и ухожен. Так что смело можно отправляться на бесплатные локации.

Обязательно посетите Avanturisticki park — это большая спорт-зона для малышей. Она включает: тросы, лестницы, полосы препятствий, пейнтбол, рыбалку, катание на пони, стрельбу из лука и прочее.

Корфу, Греция

Райский уголок на земле. Славится невероятной красотой и ароматами растений. Летом здесь можно увидеть настоящие финиковые пальмы и гранатовые деревья. Также можно посетить виноградные плантации и оливковые рощи. Кстати, на острове высажено более 40 видов орхидей.

Что следует знать:

Лучшее время для отпуска – с мая по сентябрь. Пик сезона – июль. Здесь неразвита транспортная развязка. Потому лучше заказывать такси или арендовать авто. Пять звезд – не всегда о роскоши. Поэтому при поиске апартаментов просматривайте фото номера.

Дубровник, Хорватия

Если надоели шумные мегаполисы – отправляйтесь сюда. Здесь множество активных развлечений — от спуска на байдарках или каяках до катания на водном мотоцикле. Тем, кто не умеет плавать, советуем поехать на Sunj, Lopud. Здесь глубина начинается не мене, чем в 100 метрах от берега.

Ментон, Франция

Идеальное место для людей с ограниченными возможностями. Большинство набережных оборудовали необходимой инфраструктурой. Город также известен своими садами и парками.

Европа – это настоящая сокровищница пляжных курортов. Вам остается только выбрать направление для незабываемого отдыха. Приятного путешествия!

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