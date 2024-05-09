Самые романтические места Украины: где провести свадебную фотосессию

Сказочные локации нашей страны удивят вас своей живописной природой и богатой историей. Где почувствовать, как веет ветер самого прекрасного в мире чувства – читайте дальше.

Тоннель любви

Находится вблизи городка Клевань, что на Ровенщине. Это 5-километровый коридор, сформированный рельсовой дорогой, деревьями и кустарниками. Путь со всех сторон покрыт зелеными листьями и ветвями. Именно весной здесь можно увидеть, как пробуждается природа, которая становится украшением рукотворной арки.

История

Есть несколько версий о возникновении романтической локации. Некоторые знатоки считают, что это произошло в далеком 1970 году, когда военные для своих нужд построили железную дорогу. Однако чтобы ее никто не нашел, замаскировали кустарниками. Со временем флора разрослась и создала своеобразный проход. Впоследствии по пути начал ежедневно ездить грузовой поезд, который сбивал ветки, создавая совершенную форму.

Более интересна легенда о мальчике-поляке, который работал инженером. Однажды он влюбился в девушку из Клевани и построил железную дорогу, чтобы сократить путь к своей возлюбленной. К сожалению, пара разошлась, однако их любовь осталась навсегда.

Интересные факты

В 2012 году компания Fujifilm сделала короткометражный ролик. В нем герои внезапно попадали из зеленой стены в тоннель, быстро фиксируя разные чудеса вокруг с помощью новой фирменной камеры.

Около 10 лет назад, выдающийся японский режиссер Акиоши Имазаки искал идеальное место для съемок своего полнометражного фильма. Однажды он наткнулся на необычную локацию, поразившую его до глубины души. Несмотря на то, что туристический объект находился в Украине, он не только привез сюда всю съемочную группу, но и снял свою новую лирическую драму. Но даже переименовал ее в "Клевань – туннель любви".

В ноябре 2015-го картину представили на международном кинофестивале в Ханое. Художник своей кинолентой раскрыл красоту нашей природы и показал ее всему миру.

20 мая 2017 года в Китае открыли аналог известной украинской арки, которая стала романтическим местом для туристов. На церемонии присутствовали и представители Украины.

Локация для фотосессий

Ежегодно Тоннель любви принимает тысячи влюбленных пар. Туристический объект посещают не только, чтобы увидеть невероятную красоту природы, но и чтоб сохранить эти воспоминания на фотографиях.

Местные поверья

Если одновременно загадать общее желание и скрепить его в поцелуе, то оно обязательно сбудется.

Прогулка по туннелю укрепит ваши отношения и усилит романтику в паре.

Чтобы иметь счастливый брак молодоженам стоит побывать здесь в день своей помолвки.

Остров любви

Еще одна локация, которую следует посетить весной. Она находится в Ивано-Франковске и является одной из самых любимых локаций местных жителей.

Интересные факты

Остров имеет форму сердца, которая для многих является символом любви. Именно поэтому эту аттракцию так полюбили влюбленные пары. После реконструкции здесь обустроили каменные дорожки, скамейки и фонари. Поэтому сюда стоит прийти не только днем, но и вечером, когда темнеет.

Особенно популярным стал мост, соединяющий два берега. Кстати, молодожены часто выбирают его для романтических фотосессий.

История и легенды

Остров искусственно был создан еще в 1955 году, вместе с переправой к нему. Впоследствии территорию закрыли, отреконструировали и снова открыли для посещения.

По легенде, локация возникла из-за большой любви между польской дамой и парнем-слугой. Их встречи хранились в тайне. Ведь отец девушки хотел отдать ее за помещика, лучше подходящего их семье по статусу. Именно поэтому влюбленные скрылись в болоте. Утром трясина высохла, а вместо нее появился маленький клочок земли с ивами, вокруг которого текла чистая вода.

Туристический потенциал

Место станет отличным пространством для вашего отдыха на выходные или в будни. Кроме пар, здесь частенько проводят свое свободное время местные жители. Больше всего они любят заниматься спортом, кататься на велосипедах, самокатах, роликах, встречаться с семьей и друзьями.

В Украине немало локаций, которые привлекают туристов своей красотой. Однако если вы планируете отправиться в путешествие со второй половинкой, стоит съездить в Ивано-Франковск и Ровно. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу любви и хорошо провести время с самым дорогим человеком.

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