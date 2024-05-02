'Горько': лучшие города Европы для медового месяца

Медовый месяц – лучшее начало семейной жизни. Готовиться к нему следует заранее. И первое, что необходимо сделать — определиться, в какую страну направиться на общий отдых. Конечно, если есть такая возможность. В противном случае не забывайте, что Украина тоже богата интересными и романтичными локациями.

Если же вернуться к Европе, то представляем подборку хороших вариантов для незабываемого (в хорошем смысле) медового месяца.

Верона

Италия вся дышит любовью. Поэтому неудивительно, что именно ее выбирают для свиданий и свадебных туров. А город Ромео и Джульетты просто создан для этого. Здесь можно гулять по уютным улочкам и готическим кварталам, целоваться у живописных арок Гави и Скалигеров и, конечно, фотографироваться у достопримечательностей.

Обязательно посетите дом Капулетти. Именно здесь их дочь стояла на балконе, слушая горячие речи своего избранника. Комплекс выкупили и превратили в музей, дополнив интерьер элементами той эпохи. Ценители Шекспира, конечно же, знают, что это все туристическая "замануха". Но иногда так хочется повестись на такие аттракции и погрузиться в атмосферу любви.

Кстати, Верона с 2000 года внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что достопримечательности здесь чуть ли не на каждом шагу. Прогуляйтесь под луной по мосту Понте Пьетра. Помечтайте в древнеримском амфитеатре Арена-ди-Верона. Подумайте о вечном в роскошной базилике Сан-Дзено-Маджоре.

А если захотите отдохнуть от помпезности, пройдитесь по аллеям Сада Джусти. Говорят, что здесь среди кипарисов и статуй искал вдохновение сам Гете. А еще в парке есть "лабиринт влюбленных". По легенде, если пара сможет здесь найти друг друга, то их ждет гармоничная и счастливая семейная жизнь.

Венеция

Город полон страстей, любовных тайн и скандальных романов. Оно просто не может не попасть в наш список. Прогулка на гондоле при свете фонарей и звезд – что может быть лучше для медового месяца? Яркие и красочные домики в квартале Бурано, старинные соборы, отражение звезд в водах канала. Все это так и намекает на флирт.

Одна из достопримечательностей – Мост Воздыханий. По легенде, именно по нему шел в тюрьму знаменитый Казанова. Существует поверье: пара, которая в полночь пройдет под переправой и поцелуется, сохранит свои чувства навеки.

Любителям живописи не стоит обходить Палаццо Дукале. Здесь собраны настоящие шедевры от местных мастеров. А роскошно оформленные залы и Золотая лестница станет лучшим фоном для фотографий.

Жемчужиной Венеции считается собор Сан-Марко. Византийская архитектура не оставляет равнодушными никого. Внутри базилики находится алтарь из 80 икон, украшенных драгоценным металлом и камнями. А еще здесь хранятся мощи апостола Марка.

Париж

Возможно, это ожидаемый пункт в нашем списке, но зачем избегать того, что действительно идеально подходит для свадебного путешествия?

Кроме Эйфелевой башни и набережной реки Сены советуем сходить к Стене любви. Она сделана из более 600 плиток, на каждой из которых написаны главные слова на разных языках. Кстати, здесь частенько признаются в любви. Так что если вы еще только готовитесь заручиться — имейте в виду.

Перечислять все достопримечательности не будем. Достаточно и самого факта прогулки по центру романтики. Утром выпейте кофе в уличном кафе. А дальше посетите Версаль, Люксембургский сад, а по случаю и Диснейленд.

Вена

Название города происходит от имени богини Венеры. Помпезная столица с богатым культурным и архитектурным наследием подарит незабываемое путешествие класса "люкс".

Здесь жил виртуоз и умнейший композитор Моцарт. Так что если любите классическую музыку, то впишите в свой маршрут улицу Догасс. Затем зайдите к символу Вены – собору Святого Штефана. Он поражает своей красотой и габаритами.

Весной столица наполняется ароматом цветущих роз и каштанов. Можно просто пройтись, но лучше – заказать карету и прокатиться. В обед рекомендуем забронировать столик в уютном ресторане на берегу Старого Дуная. А закат встретить в кабинке на двоих на колесе обзора. И если после такого свидания вам захочется танцевать вальс прямо под звездами – не сдерживайте себя.

Центральная Европа – идеальное место для свадебного путешествия. Выбираете маршрут и покупайте билеты заранее. Счастливый медовый месяц.

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