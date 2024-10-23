Самые молодые города Украины: какие достопримечательности там посетить

Кто сказал, что самые интересные локации — это те, что имеют многовековую историю? Наверное, тот, кто никогда не путешествовал совсем "юными" населенными пунктами. Хоть они и существуют не так давно, но, поверьте, им есть чем похвастаться. Куда стоит съездить — читайте ниже.

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Южное

В прошлом название на украинском было тоже "Южне". В связи с дерусификацией и декоммунизацией названий его недавно переименовали на "Південне". Первоначально местные жители предложили более 150 вариантов. Но до финала дошли всего два. Голосовали еще за Порт-Аненталь.

В 1973 году здесь началось строительство припортового завода в акватории Малого Аджалицкого лимана. В 1975-м здесь построили населенный пункт для работников предприятий. А в 1993 году Верховная Рада Украины отнесла поселок городского типа к категории городов областного подчинения.

Советуем поехать в городище Ени-Дунья. Некоторые исследователи ассоциируют его с османской крепостью XVIII столетия.

Также прогуляйтесь по Турецкому парку, который создали в честь Кемера. Здесь размещаются архитектурные сооружения в восточном стиле. А еще посетите Грузинский сквер. Его обустроили беседками, гротами и рукотворными холмами. Также здесь стоят "амфоры с вином".

Горишние Плавни

Находится в Полтавской области на берегу Днепра. В 1961-м здесь начали возводить горно-обогатительный комбинат, а также обустраивать места для помещений. В 1972-м поселок получил статус города.

Рекомендуем посетить краеведческий музей. Здесь туристы больше узнают об историческом аспекте населенного пункта и быте жителей. В выставочных залах хранятся посуда, одежда, глиняные изделия, техника, доспехи рыцаря и т.д. Также здесь представлены экспозиции, посвященные природным ресурсам региона.

Далее поезжайте в Ландшафтный парк "Кременчугские плавни". Достопримечательность славится богатой флорой и фауной. Здесь можно увидеть разные виды птиц, насладиться тишиной, а также прокатиться на лодке.

Кстати, недалеко от Свято-Николаевского собора располагается Казацкая могила. Здесь перезахоронены останки запорожцев, найденных при раскопках различных курганов.

Южноукраинск

Размещается в Николаевской области. Его омывает река Южный Буг.

Регион известен энергетической промышленностью. Здесь находится Южноукраинская атомная электростанция — одна из самых больших в Украине.

Сначала сходите на Гардовый остров. Природный очаг считали частью бывшей казачьей паланки. Здесь стоит скала Пугач, которая имеет причудливые формы. Если посмотрите на нее со стороны Софиевского водохранилища, увидите лицо человека. Когда подниметесь выше, может показаться, что это образ девушки с длинными волосами.

Также отправьтесь в Национальный природный парк "Бугский Гард". Он находится в 50 километрах отсюда. Его территорию покрывают каньоны и отвесные пороги. Здесь часто можно встретить любителей рафтинга и альпинизма.

Славутич

Расположен на левом берегу Днепра в Киевской области. Его строительство началось в декабре 1986-го, после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Сначала советуем посетить краеведческий музей. Здесь туристы смогут узнать больше о культуре региона. А еще посмотреть экспозицию, которую посвятили станции и аварии на ней.

Интересный факт: здесь хранится бутылка минеральной воды 1986-го года разлива. Ее привезли из Припяти.

Далее прогуляйтесь уникальными кварталами. За их создание отвечали 8 республик. К работам присоединились армяне, грузины, эстонцы, латвийцы, азербайджанцы и другие народы. Обязательно сходите в Бакинский микрорайон. Здесь размещается декоративное панно, покрытое зелено-голубой глазурью.

А еще посетите Центральный парк. Здесь находится бронзовая фигура косуль. Монумент построили эстонские мастера. Кстати, композиция представляет собой копию работы модерниста Яана Коорта. Оригинал можно увидеть в Таллиннском музее.

Открывайте новые горизонты и путешествуйте по неизведанным путям! Приключения ждут вас!

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