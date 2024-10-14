Не только Припять: заброшенные города Украины и их секреты

Когда-то шумные улицы, оживленные площади и переполненные дома, сейчас призраки прошлого. Сразу возникает вопрос: что стало причиной их упадка? Какие тайны они хранят в своих развалинах? Сегодня рассказываем о загадочных локациях нашей страны.

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Орбита

Находится в Черкасской области недалеко от Чигирина. Его строительство началось в 1970 году. В то время здесь закладывали жилой массив для работников будущей гидроэлектростанции. Сюда планировали поселить около 20 тысяч человек.

Для здешних должны были построить школы, магазины, детские сады, дворец культуры, больницу и торговый центр. Позже здесь решили построить атомный гигант. Однако из-за трагедии в Чернобыле строительные работы прекратили. Большинство жителей покинули город. Лишь несколько десятков человек, преимущественно пенсионеров, остались жить в двух пятиэтажках.

Кстати, здесь проведены электричество, газ, водоснабжение.

Как добраться: если планируете путешествие на собственном автотранспорте, езжайте по трассе Р10. Дорога из Черкасс займет около 1 часа.

Цукроваров

Расположен в Кировоградской области возле села Липняжка. Его основали в 1980-х. При Советском Союзе здесь размещались сахарный завод и кондитерская фабрика. Позже здесь обустроили жилье для людей, работавших на предприятиях. Также построили столовую, пункт фельдшера и пожарное депо. В то время в городе проживало более 6 тысяч человек.

В начале 2000-х производство закрыли, и люди начали покидать Цукроваров. Сегодня здесь проживает около 100 человек. В населенном пункте проведена только электроэнергия. Чтобы отапливать дом, здешние сделали печки на дровах. А воду берут из колодцев.

Как добраться: путь из Кропивницкого составляет около 106 километров и длится ориентировочно 2 часа. Машиной следуйте по трасск Е50 или М12.

Квартал в городе Долинская

Размещается в Кировоградской области. В 80-е годы здесь планировали построить новый промышленный центр. Однако проект так и не завершили. Сейчас здесь стоят дома-призраки и Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд. В 2005 году он прекратил свою работу.

Как добраться: советуем выбрать самый быстрый маршрут по трассе H23 или Т1210. Дорога из Кривого Рога займет около 1 часа.

Любеч-1

Находится в Черниговской области. В конце 60-х годов здесь приступили к строительству радиолокационных станций "Дуга". А уже в 70-х неподалеку появился небольшой городок. В нем проживали люди, занимавшиеся обслуживанием конструкций.

Любеч-1 считали секретным военным центром, поскольку он обеспечивал работу 140-метровой антенны-передатчика. Объект мог бы обнаруживать ракеты, летевшие из Соединенных Штатов Америки в Советский Союз.

После трагедии на Чернобыльской атомной электростанции один из радиолокаторов вышел из строя. В 2000-х его демонтировали. А тайная часть перестала существовать в 2008 году.

Как добраться: если едете из Чернигова, следуйте по трассе T2506. Путь длится около 50 км.

Полесское

Находится в Киевской области на берегу реки Уж. В период с 1800 по 1900-е здесь действовала швейная фабрика, для движения машин которой использовали дамбу. Затем здесь начали изготавливать ткань и мебель.

После Чернобыльской катастрофы часть жителей из Припяти была эвакуирована сюда. Однако высокий уровень радиации заставил и жителей Полесского покинуть свои дома. В 1999 году город лишился статуса административного центра и фактически перестал существовать.

По состоянию на 2020 год здесь проживало около 10 человек.

Как добраться: самый быстрый маршрут по трассе Р69 или Р02. Дорога из Киева займет около 3 часов.

Ценители загадочных приключений, готовы разгадывать тайны?

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