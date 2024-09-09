Самые дешевые европейские города: куда отправиться осенью 2024 года

Межсезонье – не повод скучать и откладывать отпуск. Если хочется в путешествие, значит нужно ехать. Подготовили для вас подборку самых привлекательных бюджетных локаций. Так где же отдохнуть и что стоит увидеть — рассказываем ниже.

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Порту

Город находится в западной части Португалии на берегу Атлантического океана. Среди туристов оно славится крепленым вином – портвейном. Напиток изготавливают на северо-востоке страны в долине реки Дору. Осень здесь мягкая и солнечная, поэтому удобна для прогулок. Температура воздуха с сентября по октябрь колеблется от +21 до +24°С.

Рекомендуем начать экскурсионный маршрут с исторического центра, который в 1996 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь рекомендуем заглянуть в Palácio da Bolsa — биржевой дворец. Сооружение было построено в XIX веке в неоклассическом стиле. Обязательно осмотрите Арабскую комнату. Сегодня ее используют для приемов госчиновников.

Также стоит съездить в район Рибейра. Здесь находится мост Дона Луиша I, который соединяет Порту с муниципалитетом Вила-Нова-ди-Гайя. И, конечно, посетите Дом музыки. Кстати, здесь часто проводят бесплатные концерты.

Цена на апартаменты за 5 ночей варьируется от $365 до $584. Улучшенный двухместный номер в отеле будет стоить около $571.

Братислава

Представьте, это единственная столица мира, которая имеет границы с двумя независимыми государствами — Австрией и Венгрией. Температура воздуха с сентября по октябрь колеблется от +16 до +21°С.

Обязательно поднимитесь в Братиславский замок, откуда открывается удивительная панорама на Дунай. Советуем посетить Голубой костел, который построили в 1910-х годах для венгерской принцессы Альжбеты. За строительство святыни отвечал архитектор Эден Лехнер. С первого взгляда видно, что творец вложил в шедевр всю душу. В настоящее время молельня считается символом Братиславы и даже имеет копию. Она находится в брюссельском парке "Мини-Европа".

А еще рекомендуем прогуляться по Старому городу. Здесь сохранились средневековые улочки, красивейшие дома в стиле барокко и рококо. Не забудьте посетить Главную площадь, где находится Ратуша и фонтан Роланда. Водограй был построен в 1572-м, и, кстати, не для красоты. Он снабжал население питьевой водой.

Двухместный номер за 5 ночей будет стоить около $496. Апартаменты обойдутся где-то в $320.

Рига

Столица Латвии находится на берегу Рижского залива Балтийского моря. Что интересно, исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Температура воздуха с сентября по октябрь колеблется от +19 до +27°С.

Один из символов Риги – Домский собор. Величественная святыня поражает своей архитектурой и 25-метровым органом. Поднимитесь на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамным видом на окрестности.

За сувенирами направляйтесь к Центральному рынку. Его построили в старых германских ангарах для дирижаблей. Посетите Ботанический сад Латвийского университета. В альпинарии и террасах собрано более 300 видов горных растений из Альп, Пиренеи, Карпат, Гималаев и Кавказа.

Улучшенные апартаменты будут стоить ориентировочно $410 за 5 дней. За стандартный двухместный номер придется заплатить около $346.

Прага

Одно из самых популярных туристических направлений Европы. Столица находится в западной части Чехии. Средняя температура воздуха в начале осени колеблется от +19 до +25°С.

Обязательно пойдите в Пражский град, который входит в список крупнейших замковых комплексов в мире. А еще это резиденция чешских президентов. Здесь стоит Собор Святого Вита, в котором похоронены правители страны.

Также рекомендуем посетить Танцующий дом. С его крыши открывается вид на реку Влтава и Старый город. Если хочется подольше полюбоваться красотой, посетите ресторан на верхнем этаже. А ценителям искусства следует поехать в Национальный театр. Именно здесь Моцарт впервые представил знаменитую оперу "Дон Жуан".

Двухместный номер будет стоить около $335 за 5 ночей. Апартаменты обойдутся ориентировочно в $330.

Тирана

Самый большой город Республики Албания. Средняя температура воздуха с сентября по октябрь колеблется от +22 до +27°С.

Обязательно прогуляйтесь по площади Скандербега. Здесь располагается мечеть Этем Бэя – одна из самых старых и красивых в стране. Ее строительство началось в 1789 году и продолжалось до 1823-го. Внутри можно посмотреть фрески, на которых изображены деревья, водопады и т.д.

У памятника Мать Албания находится смотровая площадка, откуда можно полюбоваться прекрасным видом на горы. А еще посетите Национальный исторический музей, где хранятся важные экспонаты: скульптуры, иконы, картины, мозаика и т.д.

Двухместный номер делюкс будет стоить примерно $334 за 5 дней. Апартаменты с видом на озеро обойдутся около $500.

Готовы к незабываемым приключениям? Тогда пакуйте чемоданы и отправляйтесь в путешествие.

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