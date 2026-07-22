Самые безопасные острова мира, где можно провести спокойный отпуск

Постоянная проверка карманов и беспокойство об оставленных вещах способны испортить даже долгожданный отпуск. Особенно неприятно чувствовать себя напряженно в популярном туристическом месте, где хочется наслаждаться пляжем, морем и прогулками.

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Именно поэтому при выборе направления путешественники всё чаще обращают внимание не только на красоту курорта, но и на уровень безопасности. По данным Traveler Safety Index, несколько островов особенно выделяются спокойной атмосферой и высокими оценками туристов, сообщает Travel off Path.

Traveler Safety Index оценивает безопасность по шкале от 0 до 100. Показатель сочетает официальные данные с отзывами путешественников, находящихся в конкретном месте. Оценки обновляются в режиме реального времени, однако они носят информационный характер и не гарантируют полной безопасности.

Аруба – 98 баллов

Аруба заняла первое место в рейтинге. Это ухоженный остров с развитой инфраструктурой, дорогими курортами и предсказуемой атмосферой.

Остров расположен ниже основного пояса ураганов. Туристы могут без особого беспокойства возвращаться в отель после позднего ужина в районе Палм-Бич. Случаи насильственных преступлений против отдыхающих здесь происходят крайне редко.

Среди мест, которые рекомендуют посетить, – ферма бабочек. Билет остается действительным на протяжении всего отпуска, поэтому сюда можно прийти несколько раз.

Каймановы острова – 94 балла

Каймановы острова подойдут тем, кто ищет уединение и отдых высокого уровня. По атмосфере они больше напоминают закрытый престижный район, чем переполненный туристический курорт.

Высокий уровень жизни местного населения связывают с низким уровнем преступности. Здесь путешественники чувствуют себя настолько спокойно, что необходимость запирать арендованный автомобиль может показаться лишь формальностью. Одним из главных развлечений на Большом Каймане является Стингрей-Сити. В этом месте туристы могут увидеть скатов и поплавать рядом с ними.

Ангилья – 93 балла

Ангилья отличается тишиной, небольшим количеством туристов и отсутствием больших толп. Массивные круизные лайнеры сюда не заходят, а добраться до острова можно на небольшом самолете или пароме.

На острове расположено 33 пляжа с белым песком. Все они открыты для посетителей. На пляжах нет назойливых продавцов, поэтому можно спокойно путешествовать по побережью и менять места отдыха.

Несмотря на то, что многие заведения принимают банковские карты, небольшие предприятия и пляжные бары иногда работают только с наличными. Поэтому путешественникам рекомендуют иметь при себе около 50 долларов.

Мальта – 91 балл

Мальта стала единственным европейским направлением, получившим столь высокую оценку в этом рейтинге. Остров сочетает в себе средиземноморский отдых, древнюю историю и ощущение защищенности.

Столица страны Валлетта напоминает музей под открытым небом, построенный из известняка. Ее извилистые мощеные улицы хорошо освещены, поэтому по ним комфортно гулять даже поздно вечером.

Тем, кто хочет увидеть знаменитую Голубую лагуну без больших толп, советуют отправляться на первом пароме из Чиркеввы или Мджарры. Около 11 часов сюда начинают массово прибывать туристические группы, поэтому самое спокойное время для посещения — утро.

Бонайре – 90 баллов

Бонайре славится экологическим туризмом, дайвингом и спокойной атмосферой. Остров считается одним из лучших мест в мире для погружений прямо с берега.

Сюда в основном приезжают дайверы и любители виндсерфинга, а не шумные молодежные компании. Благодаря этому атмосфера на Бонайре остается расслабленной.

Распространенный способ передвижения по острову – арендовать пикап, положить в кузов снаряжение для дайвинга и отправиться к одному из местных рифов. Тем, кто не занимается дайвингом, советуют хотя бы поплавать с маской, ведь под водой здесь можно увидеть особенно много морских обитателей.

Для более активного отдыха можно посетить Бока-Слагбай в Национальном парке Вашингтон-Слагбай. Это место известно скалами, с которых некоторые посетители прыгают в воду.

OBOZ.UA ранее писал о лучших городах Европы по версии туристов.

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