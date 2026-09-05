Самолеты летают чуть ли не над головой: туристам посоветовали волшебный пляж в Греции

В Греции есть пляж, который привлекает туристов не только прозрачной водой и красивыми пейзажами. Здесь самолеты заходят на посадку настолько низко, что создается впечатление, будто они пролетают прямо над головами отдыхающих.

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Необычное место расположено на острове Скиатос в северо-западной части Эгейского моря. Речь идет о пляже Ксанемос, который находится совсем рядом с международным аэропортом Скиатоса имени Александроса Пападиамантиса, сообщает Express.

Почему над пляжем так низко летают самолеты

Ксанемос расположен рядом с одним из концов взлетно-посадочной полосы. Из-за особенностей расположения аэропорта самолеты при заходе на посадку пролетают очень низко над побережьем.

По словам туристов, самолеты иногда появляются буквально неожиданно – вылетают из-за холма и через несколько секунд оказываются над пляжем. Именно поэтому Ксанемос стал популярным местом среди любителей наблюдать за самолетами. Из города Скиатос сюда можно доехать на автомобиле примерно за пять минут.

Когда лучше всего приходить, чтобы посмотреть на самолеты

Некоторые путешественники советуют посещать пляж во вторник или пятницу, когда рейсов может быть больше. В то же время расписание меняется, поэтому перед поездкой лучше проверить актуальные прилеты и вылеты с помощью сервиса отслеживания рейсов.

Это позволит не провести несколько часов в ожидании и примерно знать, когда над пляжем появится следующий самолёт.

Чем еще интересен пляж Ксанемос

Даже без самолетов это место привлекает красивым побережьем. Здесь чистая голубая вода, а берег покрыт преимущественно мелкой галькой. Вокруг возвышаются холмы и скалистые участки, откуда также можно наблюдать за самолетами и делать эффектные фотографии.

Туристы отмечают, что пляж обычно не так переполнен, как более популярные курорты острова. В то же время близость к взлетной полосе имеет очевидный минус – шум. Воздушный поток от самолётов также может быть очень сильным, поэтому приближаться к опасным зонам возле аэропорта и игнорировать предупреждающие знаки не стоит.

Где еще на Скиатосе можно увидеть самолеты

Еще один вариант – пляж Псарохома, расположенный недалеко от Ксанемоса. Доехать туда можно примерно за пять минут, а пешком дорога занимает около 20 минут.

Это более уединенная бухта с сероватым песком и галькой, чистой прозрачной водой и живописными скалистыми окрестностями. Туристов здесь обычно меньше, однако самолеты, прилетающие и вылетающие из аэропорта Скиатоса, также хорошо видны.

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